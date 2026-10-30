30 октября 2026, 13:41

Фото: iStock/Vera Fedorova

День народного единства отмечают в России 4 ноября. Праздник напоминает о том, как важно уважать друг друга, поддерживать близких и вместе заботиться об общем благополучии. В Москве и Подмосковье к этой дате подготовили концерты, экскурсии, спектакли и мастер-классы. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Что такое День народного единства В чем единство проявляется в повседневной жизни Как каждый человек может внести вклад в общее благополучие Почему доверие и сотрудничество важны для общества Мероприятия ко Дню народного единства в Подмосковье Куда сходить на День народного единства в Москве

Что такое День народного единства

В чем единство проявляется в повседневной жизни

Фото: iStock/AlexStepanov

Как каждый человек может внести вклад в общее благополучие

Почему доверие и сотрудничество важны для общества

Мероприятия ко Дню народного единства в Подмосковье

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» в Чеховском округе

Серпуховский историко-художественный музей

Музей «Новый Иерусалим» в Истре

Фото: iStock/Inna Polekhina

Музей-заповедник «Горки Ленинские»

Краски родной страны

Лампа

Музей крестьянского быта

Фото: iStock/AlexStepanov

Куда сходить на День народного единства в Москве