Около 2 тысяч жителей Подольска отметили День народного единства в парке

05 ноября 2025, 09:15

Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В подольском парке имени Виктора Талалихина 4 ноября состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню народного единства. Праздник собрал около двух тысяч участников и гостей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.







На сцене прошёл тематический концерт с участием коллективов городских учреждений культуры, авторов-исполнителей, народных артистов и воспитанников творческих студий. Участники выразили любовь к Родине и уважение к истории страны через музыку, танцы и патриотические выступления.



Особое внимание привлекла выставка «Самоварная точка», где представили подлинные царские самовары конца XIX века различных форм — банки, рюмки, вазы и репки. Рядом с ними разместили элементы сельского быта: лубяные короба, прялки, рубели, утюги и корзины.



Владелец коллекции Алексей Захаров отметил, что самовар остаётся важным символом русского гостеприимства и семейных традиций, воплощая культурное наследие и дух единства народа.

