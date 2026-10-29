29 октября 2026, 16:00

День народного единства (Фото: istockphoto/ValeryBrozhinsky)

Ежегодно 4 ноября в России отмечается День народного единства. Корни торжества уходят в начало XVII столетия — эпоху, когда государство переживало один из наиболее драматичных моментов своей истории. Как Минин и Пожарский освободили Москву в 1612 году, по какой причине для праздника выбрали именно эту дату и какие традиции с ним связаны, в материале «Радио 1».





Содержание Исторические предпосылки праздника Завершилась ли Смута после освобождения Москвы? Кем были Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский Почему День народного единства отмечают 4 ноября Как День народного единства связан с Казанской иконой Божией Матери Когда появился День народного единства в России Традиции праздника: как отмечают День народного единства

Исторические предпосылки праздника

Завершилась ли Смута после освобождения Москвы?

Кем были Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский



Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Почему День народного единства отмечают 4 ноября

Как День народного единства связан с Казанской иконой Божией Матери

Когда появился День народного единства в России

Осия Колесник 30 октября: день, когда готовили телеги к зиме и прислушивались к дежавю, народные приметы и запреты

Традиции праздника: как отмечают День народного единства



Возложение цветов (Фото: istockphoto/Andrey Tishin)