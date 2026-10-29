День народного единства: как ополченцы спасли страну и почему праздник отмечают 4 ноября
Ежегодно 4 ноября в России отмечается День народного единства. Корни торжества уходят в начало XVII столетия — эпоху, когда государство переживало один из наиболее драматичных моментов своей истории. Как Минин и Пожарский освободили Москву в 1612 году, по какой причине для праздника выбрали именно эту дату и какие традиции с ним связаны, в материале «Радио 1».
Исторические предпосылки праздникаНа исходе XVI века Российское государство столкнулось с глубоким политическим кризисом. В 1598 году после кончины царя Фёдора Иоанновича прервалась московская линия династии Рюриковичей. Развернулась борьба за трон, один за другим появлялись самозванцы, претендовавшие на царский венец.
Положение усугубляли неурожаи, массовый голод и народные волнения. Этот период вошёл в историю под названием Смутного времени. Ослаблением государства не преминули воспользоваться соседние державы. В события на территории России вмешалась Речь Посполитая — объединённое государство Королевства Польского и Великого княжества Литовского. В 1610 году её военный гарнизон разместился в Москве. Страна оказалась фактически расколотой.
Единая власть отсутствовала, а различные политические и военные силы враждовали между собой. В таких условиях зародилось движение за освобождение столицы. В 1611 году было сформировано Первое народное ополчение, однако достичь цели — освободить Москву — ему не удалось. Вскоре в Нижнем Новгороде возникло Второе ополчение, которому суждено было сыграть решающую роль в последующих событиях.
В 1612 году его участники двинулись к Москве. После нескольких месяцев противостояния объединённые силы ополченцев сумели выбить польско-литовский гарнизон из столицы. Эти события стали поворотным пунктом Смутного времени и легли в основу современного Дня народного единства.
Завершилась ли Смута после освобождения Москвы?Освобождение столицы в 1612 году явилось важнейшим шагом к восстановлению государственности, но не означало мгновенного прекращения всех конфликтов.
В феврале 1613 года Земский собор избрал царём Михаила Фёдоровича Романова, положив начало новой династии. Тем не менее вооружённые столкновения и войны продолжались ещё несколько лет. Поэтому с исторической точки зрения корректнее говорить, что события 1612 года создали предпосылки для преодоления Смуты, а не окончательно её завершили.
Кем были Кузьма Минин и Дмитрий ПожарскийИмена Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского неразрывно связаны с Днём народного единства. Именно они стали главными организаторами и руководителями Второго народного ополчения. Кузьма Минин был нижегородским торговцем, владельцем мясной лавки, а впоследствии занял должность земского старосты. Осенью 1611 года он обратился к жителям города с призывом объединиться ради освобождения страны. Для создания войска требовались деньги, продовольствие, оружие и снаряжение. Минин предложил горожанам собирать средства на общее дело. Вклад в организацию ополчения внесли представители разных сословий — от торговых людей до простых горожан. Дмитрий Пожарский был князем и опытным военачальником. Ранее он участвовал в Первом народном ополчении, а во время боёв за Москву получил тяжёлое ранение. Когда в Нижнем Новгороде начали формировать новое войско, его пригласили возглавить ополчение.
Пожарский согласился и принял на себя военное руководство. В освобождении Москвы участвовали не только его войска, но и силы Первого ополчения, включая казаков под командованием князя Дмитрия Трубецкого. Объединение этих отрядов помогло одержать победу. В память о подвиге Минина и Пожарского в 1818 году на Красной площади в Москве был установлен памятник работы скульптора Ивана Мартоса. Сегодня он находится рядом с собором Василия Блаженного и считается одним из символов российской столицы.
Почему День народного единства отмечают 4 ноябряДата 4 ноября выбрана отнюдь не случайно. Она связана с событиями осени 1612 года, когда народное ополчение освобождало Москву. 22 октября по действовавшему тогда юлианскому календарю ополченцы заняли Китай-город — важную часть московских укреплений. Позднее польско-литовский гарнизон капитулировал и покинул Кремль.
В современной праздничной традиции эти события принято связывать с 4 ноября. При этом исторические даты требуют уточнения: между юлианским и григорианским календарями в XVII веке разница составляла десять дней, а не тринадцать, как в наши дни. Поэтому 4 ноября — прежде всего памятная дата, символически связанная с освобождением Москвы, а не точная дата завершения всех боевых действий.
Как День народного единства связан с Казанской иконой Божией МатериВ православной традиции освобождение Москвы связывают с заступничеством Казанской иконы Божией Матери — одной из наиболее почитаемых святынь Русской православной церкви. Известно, что список Казанской иконы сопровождал Второе народное ополчение.
Верующие обращались к Богородице с молитвами о победе и освобождении страны. Позднее в церковном календаре закрепилось осеннее празднование Казанской иконы Божией Матери в память об избавлении Москвы от интервентов. В наши дни оно приходится на 4 ноября — ту же дату, что и День народного единства.
Таким образом, в России в этот день совпадают два праздника: государственный День народного единства и православное празднование Казанской иконы Божией Матери.
Когда появился День народного единства в РоссииНесмотря на исторические корни, современный День народного единства — относительно молодой праздник. Его учредили в декабре 2004 года. Соответствующие изменения были внесены в федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России». Одновременно 4 ноября включили в перечень нерабочих праздничных дней.
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Впервые День народного единства отметили 4 ноября 2005 года. Новый праздник был призван сохранить память о событиях 1612 года и напомнить о роли объединения общества в преодолении государственного кризиса. При этом история празднования освобождения Москвы гораздо старше.
Память об этих событиях сохранялась в церковных торжествах, связанных с Казанской иконой Божией Матери, задолго до появления современного государственного праздника.
Традиции праздника: как отмечают День народного единстваУ Дня народного единства нет таких устойчивых семейных традиций, как у Нового года или Пасхи. В основном его отмечают общественными, культурными и патриотическими мероприятиями. В разных городах России проходят концерты, фестивали, выставки и исторические реконструкции. Особое внимание уделяют событиям Смутного времени и культурному многообразию народов страны. Среди распространённых традиций праздника:
- · Возложение цветов. Представители власти, общественных организаций и жители городов возлагают цветы к памятникам Минину и Пожарскому и другим мемориалам.
- · Концерты и фестивали. На праздничных площадках выступают музыкальные и творческие коллективы, проводятся фестивали национальных культур.
- · Исторические мероприятия. В музеях и библиотеках организуют выставки, лекции и тематические экскурсии, посвящённые событиям 1612 года.
- · Богослужения. В православных храмах проходят службы в честь Казанской иконы Божией Матери.