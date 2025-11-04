Тысячи жителей Подмосковья отпраздновали День народного единства

04 ноября 2025, 10:38

оригинал Фото: пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций МО

Масштабный фестиваль, посвященный Дню народного единства, состоялся в Красногорске. За организацию форумной и выставочной части программы отвечало региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.







Организацией торжественной части и концертной программы занималось Министерство информации и молодежной политики Московской области. Мероприятие прошло при поддержке Администрации городского округа Красногорск.

«День народного единства – это праздник, который напоминает нам всем о нашей общей истории, о силе единства и многообразии нашей культуры и, главное, о стремлении объединиться вокруг общих ценностей. Помимо центрального Фестиваля в Красногорске, в Подмосковье пройдет более 150 мероприятий», – отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.





Праздничный день начался с большой выставочной экспозиции в фойе ДК «Подмосковье». Гости окунулись в атмосферу национального колорита, посетив выставки-фотозоны, представляющие традиционные жилища, предметы быта, народные костюмы и национальные блюда различных народов, населяющих Подмосковье. Рядом разместились патриотические выставки: «Женщины Героев» – с портретами матерей, жён и дочерей защитников Отечества; фотовыставка «Мой папа – герой», а также выставка рисунков учащихся Пушкинской детской художественной школы, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Также на форуме региональное отделение ОГО «Ассамблея народов России» с НКО «Союз «Содействие женскому предпринимательству» и Отделение общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» г. о. Дубна подписали соглашение о сотрудничестве.





Во второй половине дня началась фестивальная программа. В зале присутствовали более тысячи человек, включая военнослужащих и их семьи, молодежь, «Волонтёров Подмосковья», лидеров социально ориентированных некоммерческих организаций со всего региона.

Перед зрителями выступили творческие коллективы: концертный хор «Алые Паруса», ансамбль народного танца «Марусины забавы», ансамбль народного танца «Россияночка», Пушкинский музыкально-драматический театр, фольклорный ансамбль «КалинА». Особенно проникновенным было выступление заслуженного артиста России, солиста Пушкинского музыкального драматического театра Дмитрия Быкова с песней «Не забывайте».





Центральным событием мероприятия стал творческий вечер заслуженной артистки России Юты – автора и исполнителя собственных песен. Более 10 лет она регулярно поддерживает военнослужащих ВС РФ, выступает на передовой – в зоне боевых действий, в госпиталях, в центрах подготовки мобилизованных и в воинских частях.





«Я думаю, День народного единства – это один из самых главных праздников для нашей страны, наряду с Днём Победы. Ведь единство – это общность интересов, когда все смотрят в одну сторону и поддерживают друг друга. Именно такая поддержка была сегодня в зале – люди поддерживали меня, я поддерживала их. Такая же поддержка и единение заключается в фантастическом росте волонтёрского движения в нашей стране за последние годы. И я знаю, что в Московской области одно из самых больших волонтёрских движений по всей России – все помогают там, где нужно сейчас, и это вдохновляет», – поделилась эмоциями после концерта певица.