День Николая Чудотворца 19 декабря: почему нельзя поддаваться негативным мыслям и пить алкоголь, народные приметы
Николай Чудотворец — один из самых любимых святых в христианской традиции, память о котором чтят 19 декабря. Он прославился своим безграничным милосердием и заботой о тех, кто оказался в трудной ситуации. Архиепископ Мир Ликийских считается покровителем моряков, путешественников, торговцев и предпринимателей, а также защитником сирот и детей. Какие традиции и приметы связаны с этим днем читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ III веке в Ликии, на территории современной Турции, родился святой Николай. Его родители, долгое время мечтавшие о детях, наконец-то получили благословение. С раннего возраста мальчик часто бывал в храме, а когда подрос, решил посвятить свою жизнь Богу. В этом ему помог дядя, епископ Патарский, который сначала сделал его чтецом, а потом рукоположил в священники. После смерти родителей юноша щедро раздал свое наследство бедным. Вскоре он стал архиепископом в Мире и приобрел известность благодаря своей борьбе с язычеством. Одно из самых известных событий — как архиепископ спас город от голода с помощью молитв.
Николай прожил долгую жизнь. После его смерти тело святого начало мироточить, многие верующие стремились к нему, надеясь исцелиться от болезней и решить свои проблемы. Сначала мощи хранились в Мире, но в 1087 году их перенесли в церковь святого Стефана в Бари, Италия. Сейчас они хранятся в этом городе в базилике Святого Николая и ежегодно сюда приезжает множество паломников на день памяти в декабре.
Традиции дняРаньше люди верили, что на Николу Зимнего (19 декабря) святой спускается на землю, чтобы изгнать нечистую силу. В этот день по всей стране устраивали братчины или никольщины. После церковной службы все собирались на большую трапезу. Для этого закалывали быка, которого покупали на общие деньги или вырастили вместе. Также часто заключали сделки и хозяйственные соглашения, а цены, установленные на Николу, оставались неизменными.
Верующие стараются прийти в храм на молебен и зажечь свечи за здоровье близких. Это время, когда важно проявлять заботу о других, особенно о тех, кто в нужде. Детям принято дарить сладости и прятать их под подушку. В этот день можно:
- Планировать свадьбу, чтобы брак был крепким и счастливым;
- Устроить праздничный обед для родных и друзей;
- Прибраться в доме, постирать и погладить белье;
- Сходить в баню, чтобы смыть неудачи и негатив.