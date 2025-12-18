Достижения.рф

День Николая Чудотворца 19 декабря: почему нельзя поддаваться негативным мыслям и пить алкоголь, народные приметы

Фото: iStock/Eerik

Николай Чудотворец — один из самых любимых святых в христианской традиции, память о котором чтят 19 декабря. Он прославился своим безграничным милосердием и заботой о тех, кто оказался в трудной ситуации. Архиепископ Мир Ликийских считается покровителем моряков, путешественников, торговцев и предпринимателей, а также защитником сирот и детей. Какие традиции и приметы связаны с этим днем читайте в материале «Радио 1».



История праздника

В III веке в Ликии, на территории современной Турции, родился святой Николай. Его родители, долгое время мечтавшие о детях, наконец-то получили благословение. С раннего возраста мальчик часто бывал в храме, а когда подрос, решил посвятить свою жизнь Богу. В этом ему помог дядя, епископ Патарский, который сначала сделал его чтецом, а потом рукоположил в священники. После смерти родителей юноша щедро раздал свое наследство бедным. Вскоре он стал архиепископом в Мире и приобрел известность благодаря своей борьбе с язычеством. Одно из самых известных событий — как архиепископ спас город от голода с помощью молитв.

Николай прожил долгую жизнь. После его смерти тело святого начало мироточить, многие верующие стремились к нему, надеясь исцелиться от болезней и решить свои проблемы. Сначала мощи хранились в Мире, но в 1087 году их перенесли в церковь святого Стефана в Бари, Италия. Сейчас они хранятся в этом городе в базилике Святого Николая и ежегодно сюда приезжает множество паломников на день памяти в декабре.

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Традиции дня

Раньше люди верили, что на Николу Зимнего (19 декабря) святой спускается на землю, чтобы изгнать нечистую силу. В этот день по всей стране устраивали братчины или никольщины. После церковной службы все собирались на большую трапезу. Для этого закалывали быка, которого покупали на общие деньги или вырастили вместе. Также часто заключали сделки и хозяйственные соглашения, а цены, установленные на Николу, оставались неизменными.

Верующие стараются прийти в храм на молебен и зажечь свечи за здоровье близких. Это время, когда важно проявлять заботу о других, особенно о тех, кто в нужде. Детям принято дарить сладости и прятать их под подушку. В этот день можно:

  • Планировать свадьбу, чтобы брак был крепким и счастливым;
  • Устроить праздничный обед для родных и друзей;
  • Прибраться в доме, постирать и погладить белье;
  • Сходить в баню, чтобы смыть неудачи и негатив.

Народные запреты

В этот праздник лучше держаться подальше от всего, что может испортить настроение. Не стоит грустить, зацикливаться на плохом или поддаваться негативным мыслям. Помогайте тем, кто в этом нуждается, не отказывайтесь от помощи. Избегайте ссор и агрессии, как к людям, так и к животным. Не ленитесь выполнять свои дела и не откладывайте их на потом. Старайтесь не переедать и не увлекаться алкоголем.

Фото: iStock/kjekol

Приметы

День Николы Зимнего отмечает начало настоящей зимы, и считалось, что с этого момента она проявляет свою силу. Если иней появляется до Николиного дня, это предвещает ранний посев ячменя. Холодный день сулит урожайный год. Если будет тепло, то ожидается много сена, а снегопад может привести к поздней и дождливой весне. Южный ветер обещает потепление и обильные снегопады, а звездное небо в канун праздника морозную и ясную погоду. Густой утренний туман сулит метели, а ясный морозный день — хороший урожай. Солнечная погода на Николу предвещает теплый май, а сильные морозы могут означать малое количество дождей летом.
Дарья Осипова

