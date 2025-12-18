18 декабря 2025, 13:45

Фото: iStock/Eerik

Николай Чудотворец — один из самых любимых святых в христианской традиции, память о котором чтят 19 декабря. Он прославился своим безграничным милосердием и заботой о тех, кто оказался в трудной ситуации. Архиепископ Мир Ликийских считается покровителем моряков, путешественников, торговцев и предпринимателей, а также защитником сирот и детей. Какие традиции и приметы связаны с этим днем читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы

История праздника

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Традиции дня

Планировать свадьбу, чтобы брак был крепким и счастливым;

Устроить праздничный обед для родных и друзей;

Прибраться в доме, постирать и погладить белье;

Сходить в баню, чтобы смыть неудачи и негатив.

Народные запреты

Фото: iStock/kjekol

Приметы