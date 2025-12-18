В Новосибирске Деда Мороза на Новый год можно вызвать за 10 тыс. рублей

18 декабря 2025, 12:50

Фото: iStock/Kuzmichstudio

В текущем году требования клиентов на шоу Деда Мороза и Снегурочки значительно увеличились. Об этом рассказали организаторы праздников с «Профи.ру» Замира Екатерининчева и Софья Соболь.





По их словам, родители хотят видеть не только костюмы, но и полноценное мини-шоу, которое бы подарило детям полноценное волшебство.





«Рынок Дедов Морозов на час в Новосибирске сейчас очень живой и, я бы сказала, уже достаточно профессиональный. Если раньше Дед Мороз "на час" — это было просто поздравление и стих у ёлки, то сегодня клиенты ждут полноценного мини-шоу», — пояснила Екатерининчева в разговоре с Om1 Новосибирск.