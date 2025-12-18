В Новосибирске Деда Мороза на Новый год можно вызвать за 10 тыс. рублей
В текущем году требования клиентов на шоу Деда Мороза и Снегурочки значительно увеличились. Об этом рассказали организаторы праздников с «Профи.ру» Замира Екатерининчева и Софья Соболь.
По их словам, родители хотят видеть не только костюмы, но и полноценное мини-шоу, которое бы подарило детям полноценное волшебство.
«Рынок Дедов Морозов на час в Новосибирске сейчас очень живой и, я бы сказала, уже достаточно профессиональный. Если раньше Дед Мороз "на час" — это было просто поздравление и стих у ёлки, то сегодня клиенты ждут полноценного мини-шоу», — пояснила Екатерининчева в разговоре с Om1 Новосибирск.
Соболь также добавила, что в последнее время клиенты стали более требовательными. Они хотят, чтобы аниматоры не только надели костюмы, но и смогли создать особую атмосферу.
За заказ Деда Мороза и Снегурочки в Новосибирске можно заплатить от двух до десяти тысяч рублей. Дороже всего волшебство на дому обойдётся в новогоднюю ночь. Цена зависит от длительности и активности программы, а также от количества детей и удалённости адреса заказчика.
Уже на Рождество и Старый Новый год спрос на Деда Мороза падает, а значит, и снижается ценник.