День Отдания Успения Богородицы 5 сентября: что запрещено делать, иначе настигнут слезы и болезни, народные приметы
5 сентября 2025 года православные верующие отмечают Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Этот день служит торжественным завершением одного из главных церковных торжеств — двунадесятого праздника. В торжество верующие вновь вспоминают о блаженной кончине Богородицы и ее переходе к Небесному Сыну. О традициях, что можно и чего нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы: история торжестваМногодневное празднование важнейших церковных событий — древняя традиция Православной Церкви. Каждое двунадесятое торжество сопровождается попразднством, когда молитвы и песнопения, посвященные ему, продолжают звучать в храмах. Это позволяет верующим не просто кратко вспомнить о событии, а вдумчиво проникнуться его смыслом.
Попразднство обычно длится около недели, а завершается днем Отдания. Богослужение в этот день во многом повторяет службу самого праздника, сохраняя его торжественность, но уже без некоторых деталей. Это финальный, итоговый аккорд, напоминающий, что радость праздника не исчезает бесследно, а плавно перетекает в повседневную жизнь, освящая ее.
Отдание Успения занимает особое место: оно наступает на девятый день после самого праздника. Эта особенность связана с древней христианской традицией поминовения усопших на девятый день, что особенно символично для праздника, посвященного блаженной кончине Божией Матери. В греческой традиции этот день даже носит название «Девятины Пресвятой Богородицы». Службы в этот день особенно торжественны, часто их возглавляют архиереи, что подчеркивает значимость события.
Накануне вечером совершается особая служба с пением хвалебных песнопений (энкомиев) в честь Богородицы и крестным ходом с иконой Успения. Этот чин, символически воспроизводящий погребение Пречистой Девы, может немного различаться в разных регионах, но суть его едина — прославление Матери Божией, предстоящей у Престола Божьего.
Суть Успения БогородицыУспение Пресвятой Богородицы — одно из древнейших почитаемых событий в христианстве. Согласно преданию, после Вознесения Христа Богородица жила в Иерусалиме, проводя дни в молитве. Перед Своей кончиной Она удостоилась явления архангела Гавриила, который возвестил Ей о скором переходе в вечную жизнь. В день Успения апостолы, чудесно собранные со всего мира, простились с Ней, а после погребения в Гефсимании обнаружили, что тело Ее было взято на небо. Это подтверждает веру Церкви в то, что Богородица прославлена Господом душой и телом.
Народные приметы на 5 сентября
- Обилие брусники в лесу сулило долгую и холодную зиму.
- Волк, подходящий близко к деревне, предвещал ненастье.
- Ливень в этот день предсказывал дождливую осень.
- Крупные и сочные ягоды — к богатому урожаю в будущем году.
- Град на Отдание — к ранним заморозкам.
Что можно делать 5 сентября 2025 годаНа Руси этот день посвящали мирным трудам и молитве. Считалось благословенным делом собирать в лесах поспевшую бруснику, чтобы заготовить из нее варенье, пастилу или морс. По состоянию ягод судили и о готовности овса к жатве. Женщины молились о мире и ладе в семье, о защите от житейских невзгод. Для девушек этот день был временем надежд: вечерние гуляния могли положить начало крепкому и счастливому союзу.
Что нельзя делать в праздник Успения Пресвятой БогородицыПредки строго соблюдали ряд запретов, считая, что их нарушение может навлечь беду.
- Запрет на уборку. В этот день не мыли полы, не подметали, веря, что это нарушает духовный покой дома и может привести к ссорам и убыткам.
- Не стричь волосы и ногти. Считалось, что это «укорачивает» жизнь или лишает человека сил. Острые предметы в этот день старались не использовать.
- Не покупать и не дарить украшения. Блеск золота и драгоценностей, по поверьям, мог обернуться в этот день слезами и болезнями.
- Остерегаться кошек. Особенно черных. Считалось, что в ночь на Отдание они являются «стражами между мирами», и их взгляд может навлечь несчастье.
- Не произносить своего имени после заката. Люди верили, что имя человека — символ его души, и оно становится уязвимым для темных сил.