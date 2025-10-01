Трофимов день 2 октября: как пережить зиму без болезней и не спугнуть удачу, народные приметы
2 октября в народном календаре отмечается Трофимов день, также известный как Пчелиная девятина. Праздник посвящён святым Трофиму, Зосиме и Савватию, которых на Руси считали покровителями пчёл и меда. Считалось, что именно в это время природа окончательно готовится к зиме, а значит, нужно быть особенно внимательным к погоде, животным и бытовым знакам. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».
Смысл Трофимова дня в народной традицииПо традиции, в начале октября пчёлы уже полностью готовили свои ульи к зимовке, а люди занимались заготовкой мёда. С этим связаны поверья о здоровье и достатке. Молодёжь в деревнях устраивала вечерки: девушки выбирали женихов, а парни — невест. Считалось, что 2 октября открывает новый жизненный этап — переход от осени к зиме. Главное внимание в этот день уделялось природе. Главные наблюдения касались природы: по поведению пчёл, направлению ветра и опавшей листве определяли, какой будет зима, удастся ли урожай и как пройдут ближайшие месяцы.
Приметы на здоровье и благополучиеНемалую роль играли и приметы, связанные с мёдом. Считалось, что если съесть ложку мёда натощак 2 октября, то вся зима пройдёт без болезней. Медовые заготовки, сделанные в этот день, признавались целебными и помогали справляться с простудами. Пчёлы, по народным представлениям, были символом семейного тепла. Если в Трофимов день насекомые были активны, это означало мир и гармонию в доме, а также благополучие в семье.
Что можно делать в Трофимов день 2 октябряВ Трофимов день рекомендовалось заниматься полезными делами, приносящими достаток и удачу. Главное — готовить ульи к зиме и собирать мёд. Считалось, что именно в этот день он приобретает особую силу, укрепляет иммунитет и помогает пережить зиму без болезней. Хозяйки пекли медовые оладьи и угощали соседей: чем щедрее угощение, тем удачнее будет зима.
Неотъемлемой частью праздника были молитвы святым Зосиме и Савватию. Им просили здоровья, защиты семьи и благополучия в доме. Молодёжь же устраивала вечерки, где начинались новые знакомства, которые часто приводили к бракам.
Что нельзя делать в Трофимов день 2 октябряСуществовали и строгие запреты, нарушение которых, по вере предков, могло навлечь беду. Что именно не стоило делать в Трофимов день:
- обижать животных — это грозило несчастьями и потерей удачи;
- жалеть мёд и угощения — скупость сулила неудачи зимой;
- пересчитывать мелочь или запасы — это примета к бедности и затяжным конфликтам;
- убираться в доме — считалось, что вместе с мусором можно «вымести счастье»;
- ругаться и сквернословить — злые слова приводили к болезням;
- отправляться на рыбалку — это сулило усталость и проблемы со здоровьем;
- просить у Бога больше, чем необходимо — считалось, что это обернётся неприятностями;
- сидеть за столом без мёда — трапеза должна начинаться с ложки мёда во избежание ссор;
- хвастаться или жаловаться — такие слова «притягивали» беды;
- заниматься тяжёлым трудом — это могло привести к травмам.
Приметы на 2 октября: погода и зимаНародные приметы, связанные с Трофимовым днём, прежде всего касались прогноза погоды.
- Пчёлы залепляют леток — к суровой зиме;
- если насекомые тщательно закрывают вход в улей, это предвещает сильные морозы;
- южный ветер — к богатому урожаю озимых культур и мягкой зиме;
- листья осины упали лицевой стороной вверх — зима будет тёплой;
- изнаночной стороной вниз — холодной;
- высокий бурьян — к снежной зиме. Обильные сорняки указывали на сильные осадки;
- утренний туман — к тёплой и затяжной осени;
- дождь 2 октября — к заморозкам через неделю, поэтому урожай следовало убирать без промедления;
- иней на траве утром — к ясной и сухой осени без дождей;
- много листьев на дубах и берёзах — к холодной зиме со снегами.