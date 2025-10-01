01 октября 2025, 15:12

Фото: istockphoto / VanderWolf-Images

2 октября в народном календаре отмечается Трофимов день, также известный как Пчелиная девятина. Праздник посвящён святым Трофиму, Зосиме и Савватию, которых на Руси считали покровителями пчёл и меда. Считалось, что именно в это время природа окончательно готовится к зиме, а значит, нужно быть особенно внимательным к погоде, животным и бытовым знакам. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».





Содержание Смысл Трофимова дня в народной традиции Приметы на здоровье и благополучие Что можно делать в Трофимов день 2 октября Что нельзя делать в Трофимов день 2 октября Приметы на 2 октября: погода и зима

Смысл Трофимова дня в народной традиции

Приметы на здоровье и благополучие

Что можно делать в Трофимов день 2 октября

Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska



Что нельзя делать в Трофимов день 2 октября

обижать животных — это грозило несчастьями и потерей удачи;

жалеть мёд и угощения — скупость сулила неудачи зимой;

пересчитывать мелочь или запасы — это примета к бедности и затяжным конфликтам;

убираться в доме — считалось, что вместе с мусором можно «вымести счастье»;

ругаться и сквернословить — злые слова приводили к болезням;

отправляться на рыбалку — это сулило усталость и проблемы со здоровьем;

просить у Бога больше, чем необходимо — считалось, что это обернётся неприятностями;

сидеть за столом без мёда — трапеза должна начинаться с ложки мёда во избежание ссор;

хвастаться или жаловаться — такие слова «притягивали» беды;

заниматься тяжёлым трудом — это могло привести к травмам.

Приметы на 2 октября: погода и зима