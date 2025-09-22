Гороскоп для каждого знака зодиака с 22 по 28 сентября

22 сентября 2025, 14:24

Фото: iStock/Surasak Suwanmake

Осеннее равноденствие наступает 22 сентября и день становится равен ночи и постепенно начинает убывать. Солнце переходит из Девы в нулевой градус Весов. В этот день важно стремиться во всём к балансу и гармонии. Хорошо учитывать взаимную выгоду, проявлять дипломатичность и такт. Благоприятно загадывать желания и составлять список своих целей. Надо помнить о том, что не все средства хороши для достижения своего. Поможет удача, лучше положиться на случай. Неожиданное стечение обстоятельств и авантюрное настроение сыграют важную роль в судьбе. Все туманное, излишне оторванное от реальности, фантазии и самообман надо исключить.