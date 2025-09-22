Гороскоп для каждого знака зодиака с 22 по 28 сентября
Осеннее равноденствие наступает 22 сентября и день становится равен ночи и постепенно начинает убывать. Солнце переходит из Девы в нулевой градус Весов. В этот день важно стремиться во всём к балансу и гармонии. Хорошо учитывать взаимную выгоду, проявлять дипломатичность и такт. Благоприятно загадывать желания и составлять список своих целей. Надо помнить о том, что не все средства хороши для достижения своего. Поможет удача, лучше положиться на случай. Неожиданное стечение обстоятельств и авантюрное настроение сыграют важную роль в судьбе. Все туманное, излишне оторванное от реальности, фантазии и самообман надо исключить.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала рекомендации знакам зодиака.
Овен станет увереннее в себе. Он сможет с энтузиазмом взяться за дело и решить сложные задачи.
Тельцу надо беречь свой бюджет и не тратить свои деньги напрасно. Ему нужно отказаться от импульсивных трат.
У Близнецов будет активная неделя, наполненная новыми впечатлениями и полезными знакомствами.
Рак ощутит интенсивные переживания и яркие эмоции. Он захочет перемен и отпустит прошлое.
Лев почувствует прилив энергии и проявит силу воли. Он станет сильнее и мудрее.
У Девы удачный период для обучения. Она многое освоит и изучит. Благоприятна интеллектуальная деятельность.
Весы раскроют свой творческий потенциал и новые таланты. Им хорошо быть смелыми.
Скорпион активно будет принимать участие в жизни своих друзей. Он станет источником идей и примером.
Стрельцу надо разгадать свои сны и прислушаться к своим предчувствиям. Интуиция подскажет верное решение.
Козерог достигнет положения, к которому стремился. Он закрепит своё влияние и авторитет.
Водолей поменяет свои представления. У него расширится мировоззрение и откроются ранее недоступные пути.
Рыбы испытают романтическую любовь. Тонкая духовная связь, романы, флирт вдохновят их.
