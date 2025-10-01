В Раменском прошёл Суворовский турнир молодёжных патриотических объединений
У храма Воскресения Христова в посёлке Быково прошёл Суворовский турнир среди молодёжных военно-патриотических объединений. Его организовал протоиерей Олег Варенцов, рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
В турнире участвовали 18 команд разных регионов. Участники состязались в 10 военно-прикладных дисциплинах. Главным испытанием стала историческая викторина, которую проводил сам отец Олег. Команды отвечали на вопросы о Великой Отечественной войне, военной технике, православной культуре и современной истории.
Также участники померялись силами в метании ножей и лопат, стрельбе, сборке автомата Калашникова. Они показали элементы строевой подготовки, навыки оказания первой медицинской помощи.
Судьями выступили участники Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа. Почётным гостем мероприятия стал представитель Ассоциации ветеранов СВО муниципалитета Фома Овчинников.
«Здорово, что ребята участвуют в таких патриотических мероприятиях. Это важный шаг в воспитании подрастающего поколения, который помогает сохранить память о прошлом и стремиться к светлому будущему», – отметил Овчинников.Следующий Суворовский турнир пройдет в декабре. Его посвятят взятию Измаила войсками Суворова. К традиционным десяти дисциплинам добавится ещё одна, зимняя, – биатлон.