В Раменском прошёл Суворовский турнир молодёжных патриотических объединений

01 октября 2025, 19:05

Фото: Раменский медиацентр

У храма Воскресения Христова в посёлке Быково прошёл Суворовский турнир среди молодёжных военно-патриотических объединений. Его организовал протоиерей Олег Варенцов, рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





В турнире участвовали 18 команд разных регионов. Участники состязались в 10 военно-прикладных дисциплинах. Главным испытанием стала историческая викторина, которую проводил сам отец Олег. Команды отвечали на вопросы о Великой Отечественной войне, военной технике, православной культуре и современной истории.



Также участники померялись силами в метании ножей и лопат, стрельбе, сборке автомата Калашникова. Они показали элементы строевой подготовки, навыки оказания первой медицинской помощи.



Фото: Раменский медиацентр



Судьями выступили участники Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа. Почётным гостем мероприятия стал представитель Ассоциации ветеранов СВО муниципалитета Фома Овчинников.

«Здорово, что ребята участвуют в таких патриотических мероприятиях. Это важный шаг в воспитании подрастающего поколения, который помогает сохранить память о прошлом и стремиться к светлому будущему», – отметил Овчинников.

