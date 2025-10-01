Достижения.рф

В Раменском прошёл Суворовский турнир молодёжных патриотических объединений

Фото: Раменский медиацентр

У храма Воскресения Христова в посёлке Быково прошёл Суворовский турнир среди молодёжных военно-патриотических объединений. Его организовал протоиерей Олег Варенцов, рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.



В турнире участвовали 18 команд разных регионов. Участники состязались в 10 военно-прикладных дисциплинах. Главным испытанием стала историческая викторина, которую проводил сам отец Олег. Команды отвечали на вопросы о Великой Отечественной войне, военной технике, православной культуре и современной истории.

Также участники померялись силами в метании ножей и лопат, стрельбе, сборке автомата Калашникова. Они показали элементы строевой подготовки, навыки оказания первой медицинской помощи.

Фото: Раменский медиацентр

Судьями выступили участники Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа. Почётным гостем мероприятия стал представитель Ассоциации ветеранов СВО муниципалитета Фома Овчинников.
«Здорово, что ребята участвуют в таких патриотических мероприятиях. Это важный шаг в воспитании подрастающего поколения, который помогает сохранить память о прошлом и стремиться к светлому будущему», – отметил Овчинников.
Следующий Суворовский турнир пройдет в декабре. Его посвятят взятию Измаила войсками Суворова. К традиционным десяти дисциплинам добавится ещё одна, зимняя, – биатлон.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0