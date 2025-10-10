10 октября 2025, 13:34

Фото: istockphoto / Choreograph

День отца — относительно молодой праздник в России, который официально закреплен на государственном уровне. В 2025 году этот день станет еще одной возможностью для россиян выразить внимание и благодарность своим отцам, а также подчеркнуть важность роли мужчин в воспитании и жизни детей. О том, ​в какой день отмечается праздник и что подарить папе, расскажет «Радио 1».





Содержание Когда в России и мире отметят День отца в 2025 году История праздника в России и мире Как отмечают День отца в России Традиции празднования в разных странах Поддержка отцовства в России Как поздравить папу с Днём отца Топ-7 подарков на День отца

Когда в России и мире отметят День отца в 2025 году

История праздника в России и мире

Международная история праздника

История Дня отца в России

Как отмечают День отца в России

Фото: istockphoto / Jacob Wackerhausen



Традиции празднования в разных странах

Поддержка отцовства в России

Роль отца в современном обществе

Как поздравить папу с Днём отца

Топ-7 подарков на День отца