День отца 2025: когда праздник отмечают в России и идеи подарков для пап
День отца — относительно молодой праздник в России, который официально закреплен на государственном уровне. В 2025 году этот день станет еще одной возможностью для россиян выразить внимание и благодарность своим отцам, а также подчеркнуть важность роли мужчин в воспитании и жизни детей. О том, в какой день отмечается праздник и что подарить папе, расскажет «Радио 1».
Когда в России и мире отметят День отца в 2025 годуДень отца в России официально отмечается в третье воскресенье октября. В 2025 году эта дата приходится на 19 октября. Праздник был установлен на федеральном уровне указом президента России в 2021 году. До этого момента
традиция празднования существовала лишь в отдельных регионах, однако сейчас День отца приобрел общенациональный статус и постепенно закрепляется в календаре российских семей.
История праздника в России и мире
Международная история праздника
Первые идеи учреждения праздника отца появились в далеком 1909 году в американском городе Спокан, штат Вашингтон. После церковной службы по случаю Дня матери местная жительница Сонора Луиза Смарт Додд задумалась о необходимости отдельного дня для отцов. Ее собственная мать скончалась после рождения шестого ребенка, и воспитанием детей занимался отец — Уильям Джексон Смарт, ветеран Гражданской войны, ставший для детей примером заботливого родителя.
Сонора инициировала петицию о создании Дня отца, которая получила поддержку местных властей. Первоначально праздник планировалось провести 5 июня, в день рождения Уильяма Смарта, однако из-за организационных трудностей дату перенесли на 19 июня. Идею поддержали и другие города США, а президент Калвин Кулидж подчеркнул, что подобный праздник укрепит связь отцов с детьми.
В 1966 году День отца был официально признан национальным праздником США президентом Линдоном Джонсоном, и третье воскресенье июня стало закрепленной датой празднования. Постепенно эта традиция распространилась на более чем 30 стран, включая Великобританию, Канаду и Францию.
История Дня отца в России
В Россию праздник пришел недавно. Официальный статус он получил 4 октября 2021 года с указом президента РФ. Примечательно, что в некоторых регионах День отца отмечался и до этого. Например, Череповец, Новосибирск, Волгоградская, Липецкая, Курская и Ульяновская области вводили собственные даты празднования. Волгоград с 2008 года чествует всех пап 1 ноября, а Алтайский край — в последнее воскресенье апреля с 2009 года.
Как отмечают День отца в РоссииПервое общегородское празднование в России состоялось в 2014 году. В Москве был проведен «Папа Фест» — фестиваль, посвященный отцовству. Позже аналогичные мероприятия стали проходить в Новосибирске, Калининграде и Казани.
В рамках праздника устраиваются квесты, спортивные соревнования, семейные конкурсы и торжественные награждения лучших отцов. Региональные администрации присуждают денежные премии и специальные знаки отличия, такие как «Почетный отец» в Якутии и Удмуртии или знак «За верность отцовскому долгу» в Липецкой области и Республике Ингушетия.
Традиции празднования в разных странахВ разных странах День отца отмечается по-своему. В Финляндии праздник начинается с посещения кладбища и почтения памяти умерших мужчин, после чего семьи собираются за праздничным столом с песнями и танцами. В Австралии папы и дети выбираются на природу, устраивают пикники, что считается способом укрепления семейных связей.
В странах Балтии в образовательных учреждениях дети мастерят поделки и подарки для отцов и дедушек. В Италии День отца является главным мужским праздником, а традиционными подарками считаются парфюм или бутылка дорогого вина. Япония же переименовала праздник в «День мальчиков», акцентируя внимание на воспитании мужественности с раннего возраста. В этот день мальчикам дарят символические мечи и инструменты для самообороны.
Поддержка отцовства в РоссииСовременный российский отец наделен равными с матерью правами и обязанностями в вопросах воспитания, образования и защиты интересов ребенка. Семейный и Трудовой кодексы закрепляют за отцом конкретные гарантии. Он имеет право на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет с сохранением рабочего места, получает ежемесячное пособие до 1,5 лет в размере 40% заработка, а также может оформить больничный лист при болезни ребенка. Папам предоставляется право на 5 оплачиваемых дней отпуска при рождении ребенка, которые можно использовать в течение первых шести месяцев жизни малыша.
Кроме трудовых прав, отцы получают государственные выплаты: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячные выплаты из материнского капитала до 3 лет и сам семейный капитал, который с 2020 года предоставляется уже на первого ребенка. В установленных законом случаях отец может стать полноправным владельцем сертификата.
Особый статус получают многодетные отцы, воспитывающие трех и более детей. Государство предоставляет им расширенные меры поддержки: льготные кредиты на жилье («Семейная ипотека» под 6%), увеличенный материнский капитал, право досрочного выхода на пенсию с 55 лет для отцов пятерых и более детей, а также региональные бонусы — скидки на ЖКХ, бесплатный проезд и помощь в получении земельного участка.
Роль отца в современном обществе
Сегодня роль отца выходит за рамки функции кормильца. Все больше мужчин активно участвуют в воспитании детей, посещают детские сады и школы, помогают с учебой, развивают совместные увлечения. Учреждение Дня отца в России стало символом важности вовлеченного и ответственного родительства.
Как поздравить папу с Днём отцаПразднование Дня отца может быть простым, но душевным. Позвонить или написать теплое сообщение, устроить совместный ужин или прогулку, сделать подарок своими руками, подготовить фотоколлаж или видео с памятными моментами — все эти способы проявить внимание и искреннюю заботу ценятся выше дорогих покупок.
Топ-7 подарков на День отца
- гаджет для хобби – умная колонка, фитнес-браслет или наушники;
- настольная игра для всей семьи – чтобы совместно разорвать скуку на выходных;
- качественный инструмент – отвертки, набор для дома, электроинструмент, если ваш папа любит мастерить;
- подарочный набор для ухода – хороший крем, бритвенный набор, ароматное масло для бороды;
- книга – подарок для читающего отца с учётом его литературных предпочтений;
- подарок-впечатление – мастер-класс, прыжок с парашютом, картинг;
- сувенир с личным смыслом – гравировка, фотокнига, рамка с семейными фото.