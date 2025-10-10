Кинологи рассказали, нужно ли давать собаке витамин D
Кинолог Голубев: осенью и зимой собаки испытывают дефицит витаминов
В осенне-зимний период люди часто испытывают недостаток витамина D. Меж тем он крайне важен для здорового функционирования организма, поэтому нередко врачи назначают приём в виде биологических добавок. Резонным является вопрос, а что по поводу наших собак? Испытывают ли они дефицит витамина?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» отметил, что из-за сокращения светового дня и менее интенсивных прогулок собакам, действительно, нужно восполнять витамин.
«Позаботьтесь о питомце — проконсультируйтесь с ветеринарным врачом и подберите дозу, исходя из размера и возраста питомца», — посоветовал он.
Почему витамин D так важен?
Витамин прежде всего участвует в иммунных процессах. Его дефицит приводит к тому, что организму сложно бороться с заболеваниями и предотвращать развитие новообразований. Кроме того, витамин очень важен для костной системы. Его нехватка чревата развитием остеопороза — а это риск переломов у собак, особенно крупных и активных.
Риск дефицита у собак даже выше
Это связано с тем, что кожа большинства пород покрыта шерстью, препятствующей воздействию ультрафиолета. Поэтому нужно следить, чтобы витамин поступал в организм с пищей. В профессиональных линейках корма этот момент уже продуман. А вот если у вашего питомца натуральный рацион, стоит внимательно отнестись к таким ингредиентам как яичный желток и рыба, в которых содержится витамин. Но вводить в пищу их нужно с осторожностью. Если собака плохо реагирует на эти продукты, рекомендуется добавлять биологические добавки в еду или воду.
Норма витамина D
У каждой породы она будет своя. Есть исчисления, согласно которым норма рассчитывается, исходя из 20 ME на 1 кг собаки. Но здесь лучше не назначать дозу самостоятельно, а проконсультироваться с ветеринарным врачом. Переизбыток витамина D так же вреден, как и его недостаток, и может даже привести к симптомам отравления. Хотя подобное встречается крайне редко, лучше не рисковать.
Важный момент: лучше не приобретать лекарства в аптеках, а отдать предпочтение линейкам из зоомагазинов. Также лучше приобретать витамин в жидком виде, который вы сможете развести в воде — для удобства питомца.