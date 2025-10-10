Кинологи рассказали, нужно ли давать собаке витамин D

10 октября 2025, 10:28

Кинолог Голубев: осенью и зимой собаки испытывают дефицит витаминов

Фото: iStock/Lazy_Bear

В осенне-зимний период люди часто испытывают недостаток витамина D. Меж тем он крайне важен для здорового функционирования организма, поэтому нередко врачи назначают приём в виде биологических добавок. Резонным является вопрос, а что по поводу наших собак? Испытывают ли они дефицит витамина?





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» отметил, что из-за сокращения светового дня и менее интенсивных прогулок собакам, действительно, нужно восполнять витамин.





«Позаботьтесь о питомце — проконсультируйтесь с ветеринарным врачом и подберите дозу, исходя из размера и возраста питомца», — посоветовал он.

Почему витамин D так важен?

Риск дефицита у собак даже выше

Норма витамина D