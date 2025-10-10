В Саратове научились измерять уровень сахара без уколов

10 октября 2025, 09:30

Фото: iStock/simpson33

В Саратове научились определять уровень сахара в организме без уколов. Ученые из СГУ разработали устройство, которое точно отслеживает глюкозу, избавляя диабетиков от необходимости прокалывать пальцы несколько раз в день, пишет РИА Новости.