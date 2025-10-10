Достижения.рф

В Саратове научились измерять уровень сахара без уколов

Фото: iStock/simpson33

В Саратове научились определять уровень сахара в организме без уколов. Ученые из СГУ разработали устройство, которое точно отслеживает глюкозу, избавляя диабетиков от необходимости прокалывать пальцы несколько раз в день, пишет РИА Новости.



Новая технология основана на гибком и дышащем сенсорном материале. Он представляет собой нетканую полиакрилонитрильную подложку, покрытую наночастицами серебра. Эти частицы усиливают сигнал от молекул глюкозы. Для улучшения обнаружения ученые добавили фермент глюкозооксидазу, который реагирует именно с глюкозой.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории биомедицинской фотоакустики СГУ Ольги Гусляковой, метод успешно протестировали. Это открытие может существенно изменить жизнь пациентов с диабетом, предоставив им более комфортный и безопасный способ контроля уровня сахара.

Дарья Осипова

