В России с марта изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ

10 октября 2025, 04:56

Депутат Аксененко: С 1 марта в РФ сдвинт крайний срок оплаты услуг ЖКХ на 15-е число

Фото: iStock/Diy13

С 1 марта 2026 года в России изменят крайний срок оплаты коммунальных услуг — его перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.





Такое изменение призвано устранить несоответствие между сроками получения зарплаты и оплаты ЖКУ. Как пояснил парламентарий, большинство россиян получают доход в период с 10-го по 15-е число, поэтому при прежнем сроке оплаты у многих возникали пени за просрочку.





«С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен с 10-го числа каждого месяца на 15-е число. Основная цель такого изменения — обеспечение удобства оплаты услуг для потребителя», — указал Аксененко.