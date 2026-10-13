13 октября 2026, 13:39

Фото: iStock/seb_ra

День отца в России отмечают не так давно, однако праздник уже занял важное место в семейном календаре. Это повод поблагодарить пап за заботу, поддержку, воспитание и внимание к детям. В 2026 году российские семьи поздравят отцов 18 октября. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Когда День отца в России в 2026 году Когда отмечают День отца в других странах История Дня отца: как появилась идея праздника Как День отца появился в России Традиции Дня отца в России Как День отца празднуют в разных странах Что подарить папе на День отца в 2026 году Как поздравить папу, если он далеко

Когда День отца в России в 2026 году

Когда отмечают День отца в других странах

Фото: iStock/evgenyatamanenko

История Дня отца: как появилась идея праздника

Как День отца появился в России

Традиции Дня отца в России

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Как День отца празднуют в разных странах

Что подарить папе на День отца в 2026 году

Как поздравить папу, если он далеко