Фитнес-инструктор Перев объяснил, почему строгие диеты приводят к срывам
Резкий отказ от сладкого и мучного в сочетании с пропуском приёмов пищи может привести к перееданию во время диеты. Об этом NEWS.ru заявил фитнес-инструктор Сергей Перев.
По словам специалиста, попытки одновременно изменить рацион, сократить порции и увеличить физическую нагрузку часто оказываются слишком жёсткими. Такой подход мешает сформировать устойчивые пищевые привычки.
Перев пояснил, что в течение дня человек может почти ничего не есть, а вечером компенсировать нехватку энергии плотным ужином, сладостями и перекусами перед сном. Ситуацию усугубляет стремление строго соблюдать все ограничения.
Чтобы избежать срывов, эксперт советует менять питание постепенно, заранее планировать основные приёмы пищи и не доводить себя до сильного голода. Также важно понимать, какие эмоции человек пытается компенсировать едой.
По словам Перева, питание и тренировки должны дополнять друг друга. Если человек активно занимается спортом, но пропускает еду в течение дня и переедает вечером, результаты могут быть нестабильными. Изменение привычек не должно превращаться в постоянную борьбу с собой.
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