Фитнес-инструктор Перев объяснил, почему строгие диеты приводят к срывам

13 октября 2026, 14:28

Тренер Перев: пропуск приёмов пищи и отказ от сладкого ведут к перееданию

Фото: istockphoto / Dacharlie

Резкий отказ от сладкого и мучного в сочетании с пропуском приёмов пищи может привести к перееданию во время диеты. Об этом NEWS.ru заявил фитнес-инструктор Сергей Перев.