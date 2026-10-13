Невролог назвала способы проверить себя на деменцию с помощью двух пальцев и кулака
Невролог Моника Макатарсни-Ковач рассказала о пальцевом тесте, который поможет обнаружить развивающуюся деменцию, передает издание Telegraph.
По ее словам, первый метод заключается в быстром постукивании указательным пальцем по большому пальцу. Упражнение следует выполнять в течение 15 секунд, при этом расстояние между пальцами должно быть три сантиметра. Затем необходимо подсчитать количество касаний и повторить тест на другой руке.
Врач отметила, что люди с умеренными когнитивными нарушениями обычно делают 54 касания доминирующей рукой и 51 касание недоминирующей рукой, при этом они теряют ритм и скорость движений. В то же время люди со здоровым мозгом выполняют 64 и 59 касаний соответственно.
Для второго упражнения, как объяснила Макатарсни-Ковач, нужно положить сжатый кулак на ровную поверхность, затем выпрямить пальцы и положить ладонь плашмя. Эти действия следует повторить три раза для каждой руки. Невролог подчеркнула, что примерно четверть людей с умеренными когнитивными нарушениями допускают ошибки в выполнении этой последовательности, а среди пациентов с деменцией эта доля достигает половины.
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