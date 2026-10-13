Невролог назвала способы проверить себя на деменцию с помощью двух пальцев и кулака

13 октября 2026, 13:20

Невролог Макатарсни-Ковач: Пальцевый тест может помочь обнаружить деменцию

Фото: iStock/Doucefleur

Невролог Моника Макатарсни-Ковач рассказала о пальцевом тесте, который поможет обнаружить развивающуюся деменцию, передает издание Telegraph.