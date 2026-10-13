Звезда «Жестоких игр» напала на экипаж и пыталась открыть дверь на борту самолёта
Американская актриса Сельма Блэр, сыгравшая в фильмах «Жестокие игры» и «Хеллбой», напала на бортпроводниц и устроила хаос на борту пассажирского самолёта. Об этом сообщает TMZ.
Согласно материалу, 54-летняя Блэр летела рейсом Delta Air Lines из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Когда самолёт находился в небе, актриса попыталась открыть дверь. Персонал бросился её успокаивать. Пока Блэр отбивалась, она сломала одной из бортпроводниц нос и укусила вторую, а сама ударилась головой о перегородку между секциями салона.
На аудиозаписи переговоров экипаж просил медиков встретить самолёт у выхода на посадку. В администрации портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси сообщили, что одну сотрудницу авиакомпании госпитализировали. При этом актрису в аэропорту ждали полицейские.
Представитель звезды заявил, что её поведение было связано с неотложными медицинскими проблемами. После посадки Блэр получила необходимую помощь, её состояние стабилизировали. Когда артистку везли в больницу на скорой, она агрессивно пиналась. Отмечается, что инцидентом заинтересовалось ФБР.
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