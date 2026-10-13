Звезда «Жестоких игр» напала на экипаж и пыталась открыть дверь на борту самолёта

13 октября 2026, 06:12

TMZ: Актрису Сельму Блэр задержали после нападения на бортпроводниц в самолёте

Сельма Блэр (Фото: Instagram* @selmablair)

Американская актриса Сельма Блэр, сыгравшая в фильмах «Жестокие игры» и «Хеллбой», напала на бортпроводниц и устроила хаос на борту пассажирского самолёта. Об этом сообщает TMZ.