18 июня 2026, 14:14

Фото: iStock/Paha_L

22 июня в России вспоминают одну из самых трагических дат в истории страны. В этот день в 1941 году нацистская Германия напала на Советский Союз. Война пришла без предупреждения. Она началась ранним утром. Уже через несколько часов миллионы людей поняли, что привычная жизнь закончилась. Подробнее читайте в материале «Радио 1».





Содержание Память между поколениями Когда отмечают День памяти и скорби? Что означает эта дата Как началась война 22 июня 1941 года Почему общероссийская минута молчания проходит в 12:15 Как в России появилась эта памятная дата Почему 22 июня называют самым длинным днем года Главные традиции Дня памяти и скорби Акция «Свеча памяти» и ее смысл Могила Неизвестного Солдата как центр памяти Как музеи, архивы и библиотеки рассказывают о войне Черные ленты и другие символы скорби Почему война коснулась почти каждой семьи Зачем помнить 22 июня сегодня

Память между поколениями

Когда отмечают День памяти и скорби?

Фото: iStock/Nasjat

Что означает эта дата

Как началась война 22 июня 1941 года

Фото: iStock/nantonov

Почему общероссийская минута молчания проходит в 12:15

Как в России появилась эта памятная дата

Фото: iStock/alekc79

Почему 22 июня называют самым длинным днем года

Главные традиции Дня памяти и скорби

Акция «Свеча памяти» и ее смысл

Фото: iStock/iZhenya

Могила Неизвестного Солдата как центр памяти

Как музеи, архивы и библиотеки рассказывают о войне

Черные ленты и другие символы скорби

Фото: iStock/Natalia POGODINA

Почему война коснулась почти каждой семьи

Зачем помнить 22 июня сегодня