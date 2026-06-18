Садовод раскрыла секрет выращивания большой и сладкой клубники
В середине июня, когда клубника уже отцвела, а ягоды только начинают формироваться, многие садоводы допускают серьёзную ошибку — продолжают вносить азотные удобрения, игнорируя калий и фосфор. Это приводит к появлению мелких водянистых ягод, слабых цветоносов и гниению плодов. Об этом сообщила URA.ru садовод Светлана Самойлова.
По её мнению, в этот период лучше всего использовать монофосфат калия — удобрение без азота. Калий отвечает за вкус и размер ягод, а фосфор способствует развитию корней и формированию цветочных почек. Эти элементы делают кусты не только крупными, но и крепкими.
Жидкая форма подкормки усваивается быстрее. Для приготовления раствора необходимо 1 грамм монофосфата калия растворить в литре воды. Однако важно помнить, что поливать растения следует только по влажной почве, чтобы избежать ожога корней, добавила Самойлова.
Ранее ученый-агроном Валерий Немченко раскрыл россиянам, как выбрать самую сладкую клубнику. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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