Садовод раскрыла секрет выращивания большой и сладкой клубники

18 июня 2026, 13:09

Садовод Самойлова: Для крупной и сладкой клубнику нужен монофосфата калия

Фото: iStock/Damian Lugowski

В середине июня, когда клубника уже отцвела, а ягоды только начинают формироваться, многие садоводы допускают серьёзную ошибку — продолжают вносить азотные удобрения, игнорируя калий и фосфор. Это приводит к появлению мелких водянистых ягод, слабых цветоносов и гниению плодов. Об этом сообщила URA.ru садовод Светлана Самойлова.