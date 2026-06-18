Похолодание в Москве вышло на максимум
Похолодание в Москве достигло апогея, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.
В четверг, 18 июня, столица останется под влиянием периферии североатлантического циклона, центр которого в середине дня переместится в районы Белого моря. Это означает, что к берегам Москвы-реки продолжат поступать холодные воздушные массы и очаги дождей, что ограничит прогрев.
Дневная температура окажется на 6-7 градусов ниже климатической нормы и составит плюс 15-17 градусов в столице и 14-19 — в области. Ветер ожидается юго-западный, будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
В пятницу, 19 июня, местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах гроза, ночью плюс 11-13, днем плюс 19-21 градус.
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