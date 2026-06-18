Похолодание в Москве вышло на максимум

18 июня 2026, 11:34

Синоптик Леус рассказал о пиковом похолодании в столице

фото: iStock/ Oleg Elkov

Похолодание в Москве достигло апогея, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.