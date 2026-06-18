«Гостинг или потребительство»: Психолог объяснила, как пережить резкое исчезновение партнера
Психолог Сальникова: если партнер резко исчез, то это его ответственность
Россияне всё чаще расстаются через «гостинг» — исчезание без объяснений. По словам специалистов, такое расставание вызывает сильный стресс, тревогу и чувство неопределённости, а в тяжёлых случаях может привести к депрессии. Мозг воспринимает подобное исчезновение близкого человека почти как физическую боль.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что главная ошибка в такой ситуации — попытка залезть в голову к тому, кто ушел.
«Не додумывайте за других. У вас нет хрустального шара. Даже если вы спросите, вам могут соврать или не ответить вовсе», — отметила она.
Как пережить пропажу, не скатываясь в самокопание:
- Прекратите расследование: перестаньте тратить время на причинно-следственные связи в прошлом («Почему он/она так сказал? Что не так?»). Спросите себя: «А что мне с этим делать в своей жизни сейчас?»
- Метафора «Ножа на кухне»: представьте, что вы порезались ножом. В первую очередь вы не размышляете: «Почему нож улетел на палец? Почему я отвлеклась на телевизор?». Вы останавливаете кровь: моете, заклеиваете, спасаете себя — с душевной раной так же.
- Возьмите ответственность за себя, а не за него: если человек исчез — это его ответственность. Ваша задача — взять ответственность за свою жизнь. Задайте себе вопросы: мне нормально или нет? Я закрываю эту дверь или пытаюсь что-то исправить? Что я могу сделать, чтобы мне стало легче?
- Не лезьте в чужую голову: вы все равно не узнаете правды, сфокусируйтесь на себе. Только когда вы разобрались в себе и помогли себе, вы можете позволить себе роскошь пофилософствовать о мотивах другого.