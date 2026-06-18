«Гостинг или потребительство»: Психолог объяснила, как пережить резкое исчезновение партнера

18 июня 2026, 13:00

Психолог Сальникова: если партнер резко исчез, то это его ответственность

Фото: iStock/Tatsiana Volkava

Россияне всё чаще расстаются через «гостинг» — исчезание без объяснений. По словам специалистов, такое расставание вызывает сильный стресс, тревогу и чувство неопределённости, а в тяжёлых случаях может привести к депрессии. Мозг воспринимает подобное исчезновение близкого человека почти как физическую боль.





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что главная ошибка в такой ситуации — попытка залезть в голову к тому, кто ушел.





«Не додумывайте за других. У вас нет хрустального шара. Даже если вы спросите, вам могут соврать или не ответить вовсе», — отметила она.

Как пережить пропажу, не скатываясь в самокопание: