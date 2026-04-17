День памяти жертв геноцида 19 апреля: что означает эта дата и почему её нельзя забывать?
В России на законодательном уровне объявили 19 апреля Днём памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Почему именно эта дата стала символом памяти и какие события легли в ее основу?
Почему именно 19 апреля: историческая основа новой даты
Заместитель директора Красногорского филиала Музея Победы Маргарита Иващенко в эфире «Радио 1» объяснила, что новая памятная дата была закреплена на законодательном уровне и связана с событиями военных лет. Речь идет о дне, когда был принят важнейший документ, определивший ответственность за преступления против мирного населения.
Ключевым основанием стал указ от 19 апреля 1943 года, который предусматривал наказание за злодеяния на оккупированных территориях. Именно эта дата теперь официально закреплена как День памяти жертв геноцида советского народа.
Почему тема актуальна сейчас?
Эксперт подчеркнула, что закрепление этой даты именно сейчас, спустя более 80 лет, связано с попытками пересмотра исторических событий и усилением давления на интерпретацию прошлого. По её мнению, важно сохранить факты о преступлениях, совершённых в годы войны, без искажений.
«На самом деле, все, что было сделано на оккупированных территориях, против советского народа — это преступления от первого дня, 22 июня, до окончания Великой Отечественной войны. Каждый день — это день преступлений», — подчеркнула Иващенко.
Также отмечается, что решение о введении памятной даты призвано не допустить переписывания истории и напомнить о масштабах трагедии.
Архивные свидетельства: что покажут в музее 19 апреля
В Красногорском филиале Музея Победы к памятной дате подготовили специальные материалы. Основной акцент сделан на подлинные свидетельства очевидцев — бывших несовершеннолетних узников.
«Вот эти кадры — это непрофессиональная съёмка, это кадры беседы их (бывших узников — прим. ред.) с молодёжью. Они сидят за столом и рассказывают о своих первых впечатлениях, первых годах, о том, что они помнят», — отметила собеседница «Радио 1».
По словам Иващенко, такие записи позволяют увидеть события глазами тех, кто пережил оккупацию, и становятся одним из самых сильных экспонатов.
«Самое яркое проявление геноцида»: история мальчика Пети
Отдельное место в экспозиции занимает история, опубликованная в фронтовой газете. Речь идет о трёхлетнем мальчике, который остался один в разрушенном селе.
Иващенко объяснила, что именно такие образы сильнее всего передают суть происходившего, поскольку речь идет не только о разрушении городов, но и об уничтожении будущего.
«Когда мы стали искать материал, который хотели бы показать нашим посетителям именно в этот день, стали поднимать фотографии и документы, нам попался снимок, который остро нас всех зацепил. Стоит маленький мальчик среди сугробов и воронок, и дальше стихотворение Самуила Маршака: «Среди сугробов и воронок, В селе, разрушенном дотла, Стоит, зажмурившись, ребенок — Последний гражданин села». Эта история очень сильно тронула, и мы решили, что это нужно показывать», — отметила замдиректора музея.
«Самого страшного выбрать невозможно»: трагедия Подмосковья
Говоря о преступлениях нацистов в Московской области, специалист подчеркнула, что выделить какой-то один эпизод невозможно — трагедия носила массовый характер:
«Самое страшное, что самого страшного выбрать невозможно, потому что каждый район, буквально каждая деревня были задеты, одновременно было убито 32 человека».
Уничтожение культуры и памяти: ещё одна сторона геноцида
Важной частью темы является не только физическое уничтожение людей, но и разрушение культурного наследия. Эксперт отметила, что в годы оккупации уничтожались музеи, памятники и исторические объекты.
«Но ведь геноцид — это уничтожение не только народа, это уничтожение памяти народа, памятных мест, культурных достопримечательностей. Все мы знаем, что был разрушен музей Чайковского во время оккупации Московской области, был разрушен Новоиерусалимский монастырь, взорван. Понимаете? Культура русская для немцев тогда не имела никакого значения. И вот это уничтожение культурных ценностей — это тоже страшно», — подчеркнула Иващенко.
«Помнить каждого»: какой станет память через годы
Говоря о будущем памятной даты, Иващенко отметила, что главная задача — восстановить имена всех погибших и сохранить их в истории.
«Поднять и помнить каждого человека, который погиб, каждого, кто был уничтожен, поднять все фамилии, докопаться, кто был убит в этой деревне, сколько погибло в этой деревне, чтобы память сохранялась навсегда. Ну и мы тоже, как Красногорский филиал Музея Победы, принимаем в этом активное участие. Мы сейчас готовим к открытию Центр сохранения памяти о советских военнопленных. У нас есть экспозиция в музее, посвящённая им. Об этом тоже мало где говорится, но ведь советские военнопленные — это тоже жертвы геноцида. Ведь уничтожали их не потому, что они были преступниками, а потому, что они были, простите, советскими, русскими людьми. И из 4,5 миллионов попавших в плен было уничтожено почти 60%», — уточнила Иващенко.