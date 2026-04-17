Всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика» стартует 10 апреля
10 апреля в России стартует всероссийская акция «Красная гвоздика». Она продлится до 22 июня и поможет ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Память поколений».
За пожертвование участники получат памятный значок. Все собранные средства организация направит на слуховые аппараты, протезы, курсы реабилитации и другие медицинские нужды. Волонтеры появятся на центральных улицах, в парках и на крупных мероприятиях. Их легко узнать по фирменной одежде с символикой проекта и боксам для сбора средств.
Поддержать инициативу можно не только в городе. Символ акции продают в отделениях «Почты России», в поездах дальнего следования и скоростных составах РЖД, на маркетплейсах и в сетевых магазинах. К проекту присоединилась и Московская область. Если встретите волонтеров с символикой «Красной гвоздики», не проходите мимо: даже небольшой вклад поможет тем, кому нужна забота и лечение.
