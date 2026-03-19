День Павла Капельника 20 марта: лучший момент для гаданий и запрет на грусть, народные приметы

20 марта — особенный день, в котором переплетаются народные приметы, церковные традиции и даже мистические ритуалы. Он носит имя Павла Капельника, и с ним связано множество поверий — от предсказаний погоды до любовных заговоров. Почему этот день считался судьбоносным и даже опасным — в материале «Радио 1».



«С крыш капает, а за нос цапает»: день, когда зима уступает


20 марта в народном календаре известно как Павел Капельник или Василий Капельник. Такое название связано с природными явлениями — именно в это время начинается активное таяние снега, с крыш звенит капель и появляются первые ручьи.

Считалось, что зима окончательно сдает позиции, уступая место весне. Однако радоваться теплу крестьяне не спешили: оттепель могла легко смениться ночными заморозками. Недаром говорили: «С крыш капает, а за нос цапает».

Люди внимательно наблюдали за погодой. Если капель звучала громко, ожидали тёплой и скорой весны. Синий горизонт сулил потепление, а ярко-желтый закат, переходящий в красный, предупреждал об усилении ветра.

Святые, мученики и сила веры


В православной традиции 20 марта посвящено памяти сразу нескольких святых. В этот день вспоминают священномучеников Херсонеса — Василия, Ефрема, Капитона, Агатодора, Элпидия и других, которые проповедовали христианство в условиях жесткого сопротивления и приняли мученическую смерть.

Также почитается преподобный Павел Препростой — ученик Антония Великого. Он был человеком простым и неграмотным, но проявил удивительную стойкость.

Согласно преданию, он три дня стоял у кельи наставника, повторяя, что скорее умрет, чем уйдет. В итоге Антоний принял его и подверг суровым испытаниям: тяжелому труду, посту, ночным бдениям и смирению. Павел выдержал всё и впоследствии получил дар предвидения и духовного исцеления.

Кроме того, в этот день чтят святителя Павла, епископа Прусиадского, который в IX веке защищал иконы и подвергался гонениям за свою веру.

«Споручница грешных»: страх наказания и надежда на спасение


Особое место в этот день занимает икона Божией Матери «Споручница грешных». Перед ней молились о защите от болезней, в частности от холеры, и о прощении грехов.

На Руси верили, что сход снега с крыш — это не просто природное явление, а знак свыше. Считалось, что вместе со снегом на землю падают и человеческие грехи.

Если на человека обрушивался пласт снега, это воспринималось как серьёзное предупреждение. Ему предписывалось сорок дней молиться и совершать добрые дела. А разбитое снегом окно считалось дурной приметой.

Считалось, что в дом может проникнуть нечистая сила, принося болезни и несчастья. Чтобы защититься, хозяйка шла в храм, ставила свечи по числу членов семьи и заказывала сорокоуст, а затем кормила трех нищих.

«Птицы из рая»: традиции, которые нельзя игнорировать


Согласно поверьям, птицы, прилетающие 20 марта, побывали в раю. Их обязательно подкармливали крошками хлеба.

Считалось, что чем больше птиц прилетит во двор, тем больше счастья будет в доме. Особенно хорошим знаком было, если ласточки вьют гнезда под крышей — это обещало благополучие и мир.

Существовала и необычная традиция: младенцев, рожденных в этот день, обрызгивали капелью с крыши. Верили, что это принесет им защиту и крепкое здоровье на всю жизнь.

«Нельзя грустить и ругаться»: строгие запреты дня


С этим днем связано множество запретов, которые старались строго соблюдать. Приметами запрещается сегодня грустить. Ведь от того, как пройдет 20 марта, будет зависеть, что принесут последующие 30 дней.

Считалось, что плохое настроение может «запрограммировать» неудачи. Поэтому рекомендовалось избегать уныния и проводить время с близкими.

Нельзя 20 марта выяснять отношения. Есть вероятность, что поругавшимся после будет очень сложно найти общий язык – ссора продлится долго и станет причиной серьезных последствий, как для личной жизни, так и для дел финансовых.

Также запрещалось:
  • пересаживать растения;
  • игнорировать просьбы о помощи;
  • сплетничать и наговаривать;
  • думать о плохом.

Считалось, что любой негатив обязательно вернется к человеку.

«Желания сбываются, а любовь приходит»: что обязательно нужно сделать


В этот день, напротив, рекомендовалось совершать определенные действия. 20 марта можно и нужно загадать любое желание, главное – чтобы задуманное никому не вредило, тогда все обязательно исполнится.

Особое внимание уделяли любви. В день Павла Капельника влюбленным нужно признаваться в своих чувствах – они будут ответными.

Также считалось, что именно 20 марта лучше всего проводить гадания — все предсказания якобы будут максимально точными.

Хозяйкам советовали устроить генеральную уборку, чтобы «очистить» дом от негатива.

«Приворот, который работает»: магия и ритуалы


Этот день считался одним из самых сильных с точки зрения магии. Существовало поверье, что именно 20 марта парень может приворожить девушку даже без помощи знахарей.

Ритуал проводился на закате в уединенном месте. Нужно было взять личную вещь девушки, зажечь свечу и произнести заговор:
«Как свеча горит-пылает, так и моя душа по тебе скучает. Так пусть этот огонь нас воссоединит, сердца наши в одно объединит. Чтобы бились в один такт, чтобы не могла (имя любимой) жить без меня никак. Обо мне бы только гадала, обо мне бы только страдала. Аминь».

После этого предмет заворачивали в платок и закапывали под молодым деревом, чтобы чувства «росли» вместе с ним.

Приметы, которые решают судьбу года


20 марта внимательно следили за природой, пытаясь предсказать будущее.

Среди самых известных примет:
  • звонкая капель — к урожайному году;
  • длинные сосульки — к хорошему льну;
  • южный ветер — к жаркому лету;
  • жаворонки — к скорому теплу;
  • зяблики — к холодам;
  • журавли — к ранней весне.

Даже поведение животных имело значение: например, если сова кричит — жди холода, а утки чистят перья — к плохой погоде.

Сны, которые сбываются через три года


Особое значение придавали сновидениям в ночь на 20 марта. Считалось, что они отражают внутреннее состояние человека и могут сбыться через три года.

Например:
  • мусорное ведро во сне — к ссорам;
  • умывальник — к потере близкого;
  • цветы — к одиночеству;
  • глубокий водоем — к болезни;
  • новые сапоги — к резким переменам.

Также верили, что если во сне человек ведет себя иначе, чем в жизни, это знак необходимости изменить свое поведение.

Именины и завершение дня


В этот день именины отмечают Евгений, Василий, Павел, Николай, Евдокия, Екатерина, Ксения, Мария, Надежда и Анна.

Павел Капельник объединяет в себе природные наблюдения, религиозные традиции и мистические верования. Для одних это знак весны, для других — день очищения, а для третьих — редкая возможность изменить судьбу.

