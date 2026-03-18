«Ледяные сугробы»: Синоптик рассказал, сколько в Москве продлится аномальное тепло

18 марта 2026, 15:07

Синоптик Цыганков: тепло в Москве и Подмосковье продлится до 24 марта

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В то время как одни москвичи уже щеголяют в облегченных весенних куртках, другие вынуждены учитывать коварные перепады температур. Утренний холод сменяется дневным теплом, а вечером столбики термометров снова устремляются вниз. Как долго продлится эта метеорологическая «качель» и когда горожане смогут окончательно спрятать зимнюю одежду?





Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что март в этом году балует москвичей теплом, причем хорошая погода задержится в столице как минимум до 24 марта.





«Март в этом году разбаловал москвичей. До 24 марта у нас погода остаётся без особых изменений, небольшая облачность, в пятницу-субботу чуть побольше облачности будет. Дневные температуры будут держаться на уровне +12 градусов. Однако ночью ситуация кардинально меняется: от +1 градуса в центре Москвы до -5 градусов за городом. Ветер ожидается слабый», — сообщил он.

«У нас на четыре-пять градусов выше нормы, и сухо. Отсутствие осадков также стало отличительной чертой этого марта. За месяц выпало лишь 30% от обычной нормы, при этом большая часть месяца уже позади. Несмотря на обманчивое дневное тепло, сугробы, надоевшие горожанам за зиму, не торопятся исчезать. Темпы таяния снежного покрова оказались не столь высокими, как многие предполагали. Снег уйдёт в начале апреля», — подчеркнул метеоролог.