19 февраля 2026, 16:53

Фото: iStock/Muzka

Весна в Москве и Подмосковье в 2026 году может прийти раньше привычных сроков, но обильные сугробы способны скорректировать сценарий. Синоптики говорят о раннем переходе температуры через ноль и одновременно предупреждают о сложном половодье. Когда москвичи почувствуют «дыхание весны» – читайте в материале «Радио 1».





Содержание Когда ждать весну в Москве и Подмосковье в 2026 году Прогноз погоды на февраль и первую половину марта для Московского региона Будет ли московская весна ранней Когда растает снег и будут ли еще снегопады в Москве и Подмосковье

Когда ждать весну в Москве и Подмосковье в 2026 году

«Долгосрочные прогнозы по Центральному региону предполагают наступление весны раньше климатической нормы. Снега много, поэтому период весеннего половодья надо ожидать сложным», – отметил Терешонок.

«Устойчивый переход температуры через плюс 5 градусов (начало вегетации растений) – середина апреля», – добавил специалист.

Фото: iStock/vkph

Прогноз погоды на февраль и первую половину марта для Московского региона

«Средняя температура марта почти на 4 градуса превысит климатическую норму. Таким образом, в этом году метеорологическая весна (устойчивый переход температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений) в Центральной России начнется раньше положенных сроков на одну неделю, то есть примерно с середины марта и с последующим началом экстремального весеннего половодья и подтоплением значительных участков суши. Если бы не было аномальных сугробов, выполняющих роль природного „холодильника“, процесс начался бы гораздо раньше», – пояснил синоптик, которого цитирует NEWS.ru.

Фото: iStock/WDnet

Будет ли московская весна ранней

«О реальном потеплении – о том моменте, когда мы почувствуем хотя бы «дыхание весны» – можно будет говорить только во второй половине марта. Дело в том, что даже если сейчас к нам придёт очень тёплый воздух (хотя это пока не прогнозируется), накопилось такое количество снега, что всё тепло в первую очередь будет уходить на его таяние», – отметила Позднякова.

«До середины марта ждать этого не стоит – метеорологическая весна раньше не наступит», – подытожила Позднякова.

Когда растает снег и будут ли еще снегопады в Москве и Подмосковье