Весна в Москве и Подмосковье в 2026 году: когда придёт и стоит ли ждать раннего схода снега
Весна в Москве и Подмосковье в 2026 году может прийти раньше привычных сроков, но обильные сугробы способны скорректировать сценарий. Синоптики говорят о раннем переходе температуры через ноль и одновременно предупреждают о сложном половодье. Когда москвичи почувствуют «дыхание весны» – читайте в материале «Радио 1».
Когда ждать весну в Москве и Подмосковье в 2026 году
Весна в Центральной России может наступить раньше климатической нормы. Об этом сообщил начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.
«Долгосрочные прогнозы по Центральному региону предполагают наступление весны раньше климатической нормы. Снега много, поэтому период весеннего половодья надо ожидать сложным», – отметил Терешонок.
По его словам, устойчивый переход среднесуточной температуры через 0 градусов возможен уже в середине марта. Однако устойчивый сход снежного покрова ожидается ближе к концу месяца.
«Устойчивый переход температуры через плюс 5 градусов (начало вегетации растений) – середина апреля», – добавил специалист.
Терешонок подчеркнул, что о возможных аномалиях конца зимы говорить пока преждевременно, однако снега ещё явно прибавится.
Прогноз погоды на февраль и первую половину марта для Московского региона
Конец зимы в Москве и Подмосковье останется по-настоящему снежным и морозным. В феврале температура будет колебаться от -5 до 0 градусов днём, а ночью столбики термометров опустятся до -12…-6 градусов. Морозы сохранят зимний характер погоды, при этом снежный покров продолжит накапливаться, формируя внушительные сугробы.
Первые дни марта принесут осторожное потепление. Днём ожидается около 0 градусов, ночью — до -6. Погода станет мягче, но говорить о настоящей весне будет рано: накопленный за зиму снег будет сдерживать прогрев воздуха.
Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также подтвердил, что метеорологическая весна в Москве ожидается раньше обычного.
«Средняя температура марта почти на 4 градуса превысит климатическую норму. Таким образом, в этом году метеорологическая весна (устойчивый переход температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений) в Центральной России начнется раньше положенных сроков на одну неделю, то есть примерно с середины марта и с последующим началом экстремального весеннего половодья и подтоплением значительных участков суши. Если бы не было аномальных сугробов, выполняющих роль природного „холодильника“, процесс начался бы гораздо раньше», – пояснил синоптик, которого цитирует NEWS.ru.
С 10 по 14 марта в столичном регионе прогнозируется около +1 градуса днем и до 0 ночью. Ожидается облачная погода, повышенная влажность и небольшие осадки — мокрый снег с дождём. Ветер будет умеренным, юго-западным.
С 15 по 17 марта воздух может прогреваться до +5 градусов днём, однако ночами температура по-прежнему будет опускаться к нулю. Осадки сохранят смешанный характер.
В период с 18 по 20 марта дневные значения стабилизируются около +4 градусов, увеличится число солнечных часов. Атмосферное давление прогнозируется в пределах нормы – 748-751 мм ртутного столба, а ветер останется умеренным. Осадки преимущественно будут в виде дождя. При этом влажного ветра в середине марта не ожидается, но синоптики говорят о тепле до +3 градусов.
Будет ли московская весна ранней
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова призывает не торопиться с ожиданиями.
«О реальном потеплении – о том моменте, когда мы почувствуем хотя бы «дыхание весны» – можно будет говорить только во второй половине марта. Дело в том, что даже если сейчас к нам придёт очень тёплый воздух (хотя это пока не прогнозируется), накопилось такое количество снега, что всё тепло в первую очередь будет уходить на его таяние», – отметила Позднякова.
По её словам, настоящая весна ощущается тогда, когда появляются первые проталины и становится видна влажная земля.
«До середины марта ждать этого не стоит – метеорологическая весна раньше не наступит», – подытожила Позднякова.
Когда растает снег и будут ли еще снегопады в Москве и Подмосковье
Несмотря на ранний переход температуры через ноль, полностью избавиться от снежного покрова быстро не получится. Терешонок прогнозирует устойчивый сход снега лишь к концу марта.
Обильные сугробы, накопившиеся за зиму, могут сыграть роль «природного холодильника» и замедлить прогрев воздуха. При этом специалисты предупреждают о риске экстремального весеннего половодья и подтопления значительных участков суши.
Таким образом, календарная весна может опередить климатическую норму, но ощущение настоящего тепла в Москве и Подмосковье придёт постепенно – через таяние снега, первые проталины и устойчивый переход температуры в плюс.