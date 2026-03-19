«Кортизол против дофамина»: Врач объяснила, почему весной мы впадаем в апатию и как с этим бороться

19 марта 2026, 11:37

Врач Чиркова: весной у людей обостряются старые болезни

Фото: iStock/Drazen Zigic

Солнца мало, до отпуска далеко, а праздники закончились — знакомая весенняя история? Почему весной мы становимся ранимыми, чем отличается хандра от клинической депрессии и как заставить свой организм вырабатывать «гормоны радости»?





Заведующая центром общественного здоровья Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» рассказала, что весна — нестабильный период, потому что в природе много ветра и слякоти, и в организме тоже увеличивается количество «ветров».





«Из-за этого человек становится негармоничным и ранимым. Где тонко, там и рвется: если слабый желудок — обострится гастрит, если неустойчивая психика — может наступить апатия», — добавила она.

«Настоящая депрессия — это тяжелое заболевание, с которым человек сам справиться не может, здесь нужны врачи. Не надо бояться психиатров, они лечат неврозы и многие другие состояния. Никто вас на учет не поставит. В нашем теле есть четыре главных «нейромедиатора радости» (серотонин, окситоцин, дофамин, эндорфины) и гормон стресса кортизол. Проблема в том, что кортизол живет в организме долго, а радость — быстротечна. Вспомните: если вы победили в Олимпиаде или купили что-то большое, сколько вы радуетесь? Порадовались и забыли. А если неудача или потеря близкого, то страдать можно не один месяц, а три года. И представляете, сколько нам надо вырабатывать гормонов радости, чтобы это нейтрализовать?» — объяснила Чиркова.

«Микробы не живут в воздухе, они живут в людях. Также в людях живут любовь и радость. Поэтому мы друг для друга — то спасение, которое поможет нам войти в прекрасную весну. Но если что-то беспокоит — обращайтесь к врачам, они для этого и существуют», — резюмировала собеседница.