День русского языка 2026: история и традиции праздника. Когда его отметили впервые и при чём тут Пушкин?
Вы знали, что «великий и могучий» медленно вытесняют из интернета, а в некоторых странах его преподавание запрещают даже без официальных законов? Пока 260 миллионов человек считают русский родным, он теряет позиции в науке и СМИ, но неожиданно укрепляется там, где его меньше всего ждали. 6 июня отмечается День русского языка. Почему была выбрана именно эта дата, как зародился праздник и что сейчас происходит с языком — читайте материале «Радио 1».
Почему день рождения Пушкина стал особым?
День русского языка — особый праздник, который отмечают более 260 миллионов людей не только в России, но и во всем мире, ведь русский — один из шести официальных языков Организации Объединенных Наций (ООН). Кроме того, это один из самых распространенных языков, который входит в топ-5 ведущих языков Земли. Второе название Дня русского языка — Пушкинский день, ведь современный русский литературный язык неразрывно связан с именем великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, в день рождения которого и отмечается этот праздник. Первый раз Пушкинский день в России провели в 1880 году, когда в Москве на Страстной площади у одноименного монастыря был открыт первый и самый знаменитый в мире памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Монастырь снесли, памятник передвинули, а Пушкинский день празднуют и поныне.
Поддержка русского языка и выбор даты празднования
Еще до придания празднику официального статуса день рождения великого русского поэта и писателя, а заодно и День русского языка, во всем мире отмечали лингвисты, филологи-русисты, учителя литературы и русского языка и просто любители русского. Официально день русского языка был введен 6 июня 2011 года указом тогдашнего президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, который постановил отмечать праздник ежегодно в день рождения основоположника современного русского литературного языка Александра Пушкина.
«Этот шаг — часть более широкой политики, направленной на поддержку и развитие русского языка в России и за рубежом. Важно отметить, что учреждение праздника было не только символическим актом, но и стимулом для активизации деятельности в сфере образования, культуры и науки», — считает доцент Финансового университета при правительстве РФ кандидат филологических наук Екатерина Андреева, слова которой приводит «Лента.ру»
День рождения Пушкина как День русского языка был выбран неслучайно, ведь Пушкин — не просто литературный гений, а символ русской культуры, создатель современного русского литературного языка. Выбор этой даты, по мнению Андреевой, подчеркивает преемственность поколений, связь современного русского языка с его историческими корнями и его важную роль в формировании национальной культуры.
Как зарождался День русского языка?
Идею о праздновании Дня русского языка на государственном уровне первым высказал журналист Иван Клименко. 26 декабря 2007 года, подводя итоги Года русского языка на страницах «Парламентской газеты», он заявил в том числе, что необходим всемирный праздник для всего русского мира, для всех носителей и любителей русского языка. Однако тогда этот призыв не был услышан.
Тем временем в мире уже шло активное движение по защите языкового многообразия планеты. В ноябре 1999 года на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО учредили Международный день родного языка, который отмечается 21 февраля. А в 2010 году Департамент общественной информации ООН провозгласил праздники, посвященные шести официальным языкам Организации Объединенных Наций.
В 2026 году День русского языка будут отмечать уже 15 год подряд.
Как празднуют День русского языка в России и мире?
Еще до воссоединения Крыма с Россией русская община республики, начиная с 2007 года, каждое 6 июня отмечала день рождения Пушкина международным фестивалем «Великое русское слово».
Сегодня в России в День русского языка организуют возложение цветов к памятникам Пушкину, встречи с литературными критиками, поэтами и писателями, литературные вечера, конкурсы и чтения, народные гулянья, поэтические конкурсы, театральные постановки и филологические диспуты.
В 2012 году в Санкт-Петербурге провели необычную акцию: активисты помыли памятник поэту Александру Пушкину, установленный перед зданием Русского музея.
В ООН, где первоначально и зародилась идея отмечать День русского языка, в 2024 году накануне праздника открыли выставку. Стенды, рассказывающие о русском народном творчестве, установили в холле штаб-квартиры организации в Нью-Йорке.
«Мощный инструмент влияния»: статистика о положении русского языка
Главный вуз мира по изучению русского языка — Институт русского языка имени Пушкина — подготовил масштабное исследование «Индекс положения русского языка в мире», из которого следует, что русский по числу сайтов в интернете является вторым, по использованию в международных организациях — четвертым, по научным публикациям — пятым, по СМИ — седьмым, по числу говорящих — восьмым, по пользователям интернета — десятым.
Лингвисты сделали вывод, что по степени конкурентоспособности русский занял 5-е место. По данным портала Ethnologue, в 2025 году русский занимал девятое место среди самых распространенных языков мира. На нем разговаривают около 253,4 млн человек.
«Наш великий и могучий — не просто средство общения, а мощный инструмент влияния в медиапространстве. Именно на нем формируются смыслы, ведутся общественные дискуссии, передается важнейшая информация», — считает генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner Инна Анисимова, которую цитирует «Лента.ру».
«Угрозы нарастают»: что убивает русский язык?
После распада СССР русский язык в значительной степени утратил свое влияние, и с каждым годом угрозы лишь возрастают — вплоть до запрета преподавания русского языка на отдельных территориях не де-юре, но де-факто.
Кроме того, несмотря на то что русский язык пока держит уверенные позиции в интернете, угрозы нарастают и там.
«Современные вызовы для русского языка в медиасреде становятся все более ощутимыми. Среди них — активное распространение иностранных языков в цифровом пространстве, усиливающаяся языковая конкуренция, а также необходимость гибкой и грамотной адаптации русского языка к реалиям новых технологий», — предупреждает Анисимова.
Причем, с одной стороны, онлайн-платформы способствуют популяризации литературного русского языка, позволяют людям делиться мыслями, знаниями и культурными ценностями. А с другой, выраженная неформальность и игнорирование традиционных форм ставят под угрозу чистоту языка и грамотность.
«Совместными усилиями»: как сохранить русский язык?
«Глобализация и распространение английского языка создают определенные вызовы для русского языка. Важно, чтобы русский язык сохранял свои позиции в мире, оставаясь языком науки, культуры и образования. Это требует активной поддержки русского языка на государственном уровне, развития современных образовательных технологий и популяризации русской культуры за рубежом», — вторит коллеге Екатерина Андреева.
Чтобы сохранить и развивать потенциал русского языка, по мнению Анисимовой, требуется стратегический подход и внимание как со стороны государства, так и со стороны профессионального сообщества.
Цифровая эпоха, добавляет Андреева, ставит перед русским языком новые вызовы, связанные с распространением неграмотности, использованием жаргона и искажением языковых норм.
«Важно развивать культуру грамотного письма и чтения в интернете, поддерживать использование русского языка в цифровых технологиях и бороться с распространением дезинформации и фейковых новостей», — подытоживает она.
Лишь совместными усилиями можно обеспечить устойчивое развитие русского языка и сохранить его богатство для будущих поколений в нынешних условиях глобализации и цифровизации.