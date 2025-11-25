Стало известно, сколько слов содержит русский язык

25 ноября 2025, 07:23

Филолог Киселева: русский язык содержит минимум 200 тысяч слов

Фото: iStock/Professor25

Кандидат филологических наук Ксения Киселева сообщила, что русский язык включает минимум 200 тысяч слов. Они, а также их написание и значение, зафиксированы в академическом орфографическом ресурсе «Академос». Об этом пишет РИА Новости.