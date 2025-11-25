Стало известно, сколько слов содержит русский язык
Кандидат филологических наук Ксения Киселева сообщила, что русский язык включает минимум 200 тысяч слов. Они, а также их написание и значение, зафиксированы в академическом орфографическом ресурсе «Академос». Об этом пишет РИА Новости.
Она отметила, что точное количество слов подсчитать невозможно. Из любого можно создать новое. Например, от «тарифа» получится «тарифище», а от «лавировать» – «вылавировать».
В новом «Большом академическом словаре русского языка» содержится 150 тысяч слов с описанием значений. Однако некоторые новые термины, например, «стартапер», пока не вошли в него.
Филолог также рассказала, что иностранцу достаточно уровня B1 для понимания русской речи. Это означает знание около 2-3 тысяч слов и умение составлять простые предложения.
