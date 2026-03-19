«Я люблю русский язык»: звезда «Великолепного века» продемонстрировала навыки русского языка

19 марта 2026, 17:29

Мерьем Узерли удивила фанатов, заговорив на русском в прямом эфире

Мерьем Узерли, известная российским зрителям по роли Хюррем‑султан в сериале «Великолепный век», недавно посетила шоу российского журналиста и телеведущего Алеко.





Во время беседы актриса неожиданно заговорила на русском языке, чем приятно удивила ведущего и зрителей.



Событие произошло после того, как Узерли получила в подарок халву в шоколадной глазури. Она вслух произнесла название сладости, а затем начала по буквам перечислять русский алфавит. Ведущий отметил, что актриса уверенно читает по-русски, хотя давно не практиковала язык.



Мерьем призналась, что изучала русский в школе, но многое забыла. Тем не менее она подчеркнула свою любовь к русскому языку и к России в целом.





«Я люблю русский язык, Москву и Россию. Я могу читать на русском, но, к сожалению, не понимаю значения всех слов. Однако слово "шоколад" я поняла точно», — рассказала звезда.