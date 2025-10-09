День Савватия Пчельника 10 октября: как привлечь достаток и оставаться здоровым, народные приметы

09 октября 2025, 17:06

Фото: istockphoto / Kesu01

Ежегодно 10 октября православные верующие чтут память преподобного Савватия Соловецкого — одного из основателей монашеской жизни на Русском Севере. В народном календаре дата известна как Савватий Пчельник и символизирует завершение сезона медосбора. В 2025 году праздник выпадает на пятницу. О том, что можно и нельзя делать ​в этот день, расскажет «Радио 1».





Содержание История праздника Савватий Пчельник 10 октября Традиции и обряды на Савватия Пчельника Что нельзя делать 10 октября Народные приметы на Савватия Пчельника

История праздника Савватий Пчельник 10 октября

Традиции и обряды на Савватия Пчельника

Что нельзя делать 10 октября

нельзя ссориться и конфликтовать — обиды и недопонимание затянутся надолго;

не рекомендуется проводить денежные операции и заключать сделки — это грозит убытками;

не стоит долго спать утром — можно «проспать» удачу и привлечь болезни;

запрещено проявлять злость и раздражение — негатив отпугивает везение;

не следует стричь волосы — вместе с ними можно «срезать» благополучие;

не ходят в лес — считается, что в этот день лес «путает тропы»;

нельзя пользоваться личными вещами супруга — по поверьям, это ведёт к ссорам и охлаждению в отношениях.

Народные приметы на Савватия Пчельника