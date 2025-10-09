День Савватия Пчельника 10 октября: как привлечь достаток и оставаться здоровым, народные приметы
Ежегодно 10 октября православные верующие чтут память преподобного Савватия Соловецкого — одного из основателей монашеской жизни на Русском Севере. В народном календаре дата известна как Савватий Пчельник и символизирует завершение сезона медосбора. В 2025 году праздник выпадает на пятницу. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».
История праздника Савватий Пчельник 10 октябряИсторические источники не сохранили точных данных о рождении и ранней жизни святого. Известно, что преподобный Савватий жил на рубеже XIV–XV веков и в период служения митрополита Фотия подвизался в Белозерском монастыре на территории современной Новгородской области. Отличаясь смирением, послушанием и аскетизмом, Савватий стремился к полному уединению. В поисках безмолвия он покинул монастырь и отправился на Валаам, но и там получил слишком много внимания. Тогда подвижник решил уйти дальше — к почти неизведанным северным пределам, на Соловецкие острова.
Не дождавшись официального благословения, он тайно покинул обитель и направился к Белому морю. В устье реки Выг Савватий встретил инока Германа, с которым вскоре отправился в море. Три дня они плыли по бурным водам и, достигнув Соловков, поселились у Секирной горы. Там старцы установили крест, построили келью и начали вести строгую монашескую жизнь, преодолевая суровые северные условия. Со временем о них узнали верующие, но, по преданию, попытки мирян поселиться рядом сопровождались странными явлениями, из-за которых они покидали остров.
Оставшись один, Савватий почувствовал приближение смерти. Он отплыл на материк, где встретил игумена, исповедался и причастился. Через несколько дней святой мирно скончался в уединении неподалёку от реки Выг. Спустя тридцать лет его мощи были перенесены на Соловки, где находятся и сегодня.
Традиции и обряды на Савватия ПчельникаНа Руси преподобного Савватия почитали как покровителя пчеловодов и бортников, поэтому народное название праздника — Пчельник. В этот период завершалась Пчелиная девятина — с 2 по 10 октября пасечники заканчивали сбор меда, утепляли ульи и переносили их в защищённые места, чтобы пчёлы спокойно перезимовали.
В народе говорили: «Пчелиная матка уносит ключи от лета в тёплые края» — так символически прощались с уходящим теплом. Утро на Савватия начиналось с похода в церковь. Пчеловоды молились святому о покровительстве и хорошем урожае меда, крестьяне — о семейном благополучии и защите дома. Считалось, что молитвы, произнесённые детьми до семи лет, особенно чисты и быстрее доходят до небес.
Хозяйки в этот день пекли медовые пряники, которые следовало съесть натощак всей семьёй. Крошки отдавали птицам — по поверьям, это приносило дому достаток и удачу. Одной из традиций праздника было угощение медом — им щедро делились с соседями, родственниками и друзьями. Этот природный дар ценили не только за сладость, но и за целебные свойства. Осенью, с началом простуд, мед активно использовали при кашле, болях в горле, лихорадке и проблемах с пищеварением.
В народной культуре меду придавалось особое значение. Не случайно он встречается во многих поговорках: «Любишь медок — люби и холодок», «Ложка дегтя портит бочку меда», «Речи — как мед, а дела — как полынь».
Вечером семьи собирались за чаем с медом. Старшие рассказывали детям истории и загадывали загадки, создавая атмосферу тепла и единения. Кроме того, святого Савватия почитали как покровителя лошадей. Поэтому накануне, 9 октября, во многих деревнях устраивались конные ярмарки. Крестьяне выбирали лошадей для хозяйства, а девушки — присматривали женихов.
Существовал и старинный обряд на любовь: под ноги понравившемуся парню бросали горсть зерна или тайком привязывали к его одежде красную нить.
Что нельзя делать 10 октябряДень Савватия Пчельника в народной традиции считался временем тишины, раздумий и внутреннего равновесия. Любые поспешные поступки могли привести к неприятностям. Главное правило праздника — не работать без нужды. Разрешалось лишь ухаживать за пчелами и заниматься домашними делами, не требующими физического труда.
Запреты 10 октября:
- нельзя ссориться и конфликтовать — обиды и недопонимание затянутся надолго;
- не рекомендуется проводить денежные операции и заключать сделки — это грозит убытками;
- не стоит долго спать утром — можно «проспать» удачу и привлечь болезни;
- запрещено проявлять злость и раздражение — негатив отпугивает везение;
- не следует стричь волосы — вместе с ними можно «срезать» благополучие;
- не ходят в лес — считается, что в этот день лес «путает тропы»;
- нельзя пользоваться личными вещами супруга — по поверьям, это ведёт к ссорам и охлаждению в отношениях.
Народные приметы на Савватия Пчельника10 октября крестьяне внимательно наблюдали за природой и поведением пчёл, чтобы составить прогноз на зиму. Основные приметы дня:
- если пчёлы спокойно ведут себя у летков и не закрывают их — зима будет мягкой и короткой;
- если входы в ульи полностью закупорены — ждут сильных морозов;
- сухая и безветренная погода — осень продлится ещё долго;
- гроза в этот день — к короткой и малоснежной зиме;
- дождь со снегом — январь будет тёплым;
- снег — морозы придут через 40 дней;
- облака движутся с юга на север — скоро испортится погода;
- много шишек на елях — зима будет суровой и продолжительной;
- если в этот день резко похолодало — такая погода продержится неделю.