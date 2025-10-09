Знаменитый курорт Шерегеш предстоящей зимой ожидает более 1,6 млн гостей

09 октября 2025, 14:00

Фото: iStock/yrabota

Обновлённый курорт Шерегеш до конца зимнего сезона готовится принять 1,65 млн гостей. Об этом заявила министр туризма Кузбасса Елена Латышенко.





По её словам, в этом году туристов на Шерегеше ожидает ряд новшеств.





«Визит-центр будет содержать всю информацию о том, какая есть инфраструктура на курорте, какие подъемники работают, где расположены снегоходные трассы. Можно будет ознакомиться с макетом горы, потому что, знаете, наш курорт отличает то, что он состоит из нескольких секторов», — приводит «Сiбдепо» слова Латышенко.

«В России туристическая отрасль сегодня в тройке самых быстрорастущих, делит второе место с ИТ-индустрией. Большие возможности дал нацпроект «Туризм и гостеприимство». Бизнес поверил в перспективы, активно пользуется мерами господдержки, которые введены по инициативе президента и председателя правительства», — говорится в сообщении.