Знаменитый курорт Шерегеш предстоящей зимой ожидает более 1,6 млн гостей
Обновлённый курорт Шерегеш до конца зимнего сезона готовится принять 1,65 млн гостей. Об этом заявила министр туризма Кузбасса Елена Латышенко.
По её словам, в этом году туристов на Шерегеше ожидает ряд новшеств.
«Визит-центр будет содержать всю информацию о том, какая есть инфраструктура на курорте, какие подъемники работают, где расположены снегоходные трассы. Можно будет ознакомиться с макетом горы, потому что, знаете, наш курорт отличает то, что он состоит из нескольких секторов», — приводит «Сiбдепо» слова Латышенко.
Кроме того, на курорте появилась гостиница при ресторане «Сыроварня» популярного московского ресторатора Аркадия Новикова и 14-комнатный отель от университета «Спарк».
Планируется, что до конца зимнего сезона Шерегем посетят 1,65 млн человек.
Тем временем Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу аппарата заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко пишет, что туризм вошел в тройку самых быстрорастущих отраслей в России.
«В России туристическая отрасль сегодня в тройке самых быстрорастущих, делит второе место с ИТ-индустрией. Большие возможности дал нацпроект «Туризм и гостеприимство». Бизнес поверил в перспективы, активно пользуется мерами господдержки, которые введены по инициативе президента и председателя правительства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в прошлом году россияне совершили более 90 млн поездок по России. А с января по август 2025 года — почти 59 млн.
Всего в российский туристический бизнес вложили порядка двух 2 трлн рублей. За счёт этого появились новые гостиницы, кэмпинги, аквапарки, горнолыжные курорты, а номерной фонд только за последний год увеличился на 35 тыс. номеров.