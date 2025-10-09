Достижения.рф

Знаменитый курорт Шерегеш предстоящей зимой ожидает более 1,6 млн гостей

Фото: iStock/yrabota

Обновлённый курорт Шерегеш до конца зимнего сезона готовится принять 1,65 млн гостей. Об этом заявила министр туризма Кузбасса Елена Латышенко.



По её словам, в этом году туристов на Шерегеше ожидает ряд новшеств.

«Визит-центр будет содержать всю информацию о том, какая есть инфраструктура на курорте, какие подъемники работают, где расположены снегоходные трассы. Можно будет ознакомиться с макетом горы, потому что, знаете, наш курорт отличает то, что он состоит из нескольких секторов», — приводит «Сiбдепо» слова Латышенко.

Кроме того, на курорте появилась гостиница при ресторане «Сыроварня» популярного московского ресторатора Аркадия Новикова и 14-комнатный отель от университета «Спарк».

Планируется, что до конца зимнего сезона Шерегем посетят 1,65 млн человек.

Тем временем Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу аппарата заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко пишет, что туризм вошел в тройку самых быстрорастущих отраслей в России.

«В России туристическая отрасль сегодня в тройке самых быстрорастущих, делит второе место с ИТ-индустрией. Большие возможности дал нацпроект «Туризм и гостеприимство». Бизнес поверил в перспективы, активно пользуется мерами господдержки, которые введены по инициативе президента и председателя правительства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году россияне совершили более 90 млн поездок по России. А с января по август 2025 года — почти 59 млн.

Всего в российский туристический бизнес вложили порядка двух 2 трлн рублей. За счёт этого появились новые гостиницы, кэмпинги, аквапарки, горнолыжные курорты, а номерной фонд только за последний год увеличился на 35 тыс. номеров.
Элина Позднякова

