В Татарстане мужчины чаще женятся в возрасте 25-29 лет, а женщины — в 18-24 года

09 октября 2025, 12:32

Фото: iStock/artisteer

В Татарстане установлены возрастные тенденции вступления в брак: мужчины чаще регистрируют брачные отношения в возрасте от 25 до 29 лет, а женщины — в период от 18 до 24 лет. Такие данные предоставили в Управлении ЗАГС Кабинета Министров Республики.





По итогам 2024 года в Татарстане было зарегистрировано 23 683 брака. При этом 70% пар вступили в брак впервые. Республика также стала лидером по количеству свадеб в Приволжском федеральном округе.





«Активный возраст вступления в брак у мужчин — 25-29 лет, около 28% мужчин женятся именно в этом возрасте. Для женщин наиболее характерный возраст для замужества — 18-24 года, около 36% представительниц прекрасного пола вступают в брак в этот период», — передает «Татар-информ».