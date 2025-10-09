Офтальмолог предупредил об опасности очков с маркетплейсов

09 октября 2025, 16:37

Офтальмолог Азнаурян: неправильно подобранные очки вызывают острую головную боль

Фото: iStock/VladimirFLoyd

Заказать очки в интернете в два клика — соблазнительно просто. Но чем грозит такая покупка «вслепую», без рецепта и подбора врача?





Врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук, руководитель сети детских глазных клиник «Ясный взор» Игорь Азнаурян в беседе с «Радио 1» объяснил, что тренд заказывать очки на маркетплейсах может привести к головным болям, хронической усталости и проблемам с успеваемостью у школьников.





«Вы же не будете покупать себе обувь, которая на три размера меньше или больше, с сознанием того, что оно потом разносится. С очками такая же история. К тому же это может спровоцировать острую головную боль», — сказал он.

«Дети с неправильными очками, будут плохо учиться, у них будет страдать здоровье и усидчивость. Нельзя забывать, что очки являются не просто средством коррекции, а лечебным инструментом, например, при астигматизме или дальнозоркости», — отметил профессор.

«При этом современная детская офтальмология стремится к тому, чтобы в будущем ребёнок мог вообще обойтись без очков. Потому что сегодня существуют технологии, позволяющие "снять" их, начиная уже с 5-летнего возраста, и дать ребёнку возможность видеть мир чётко и ясно без каких-либо вспомогательных средств», — завершил он.