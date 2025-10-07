День Сергея Капустника 8 октября: как не обречь себя на муки и укрепить семью, народые приметы
Каждый год 8 октября православные верующие с особым трепетом вспоминают одного из самых почитаемых русских святых — преподобного Сергия Радонежского. Этот великий подвижник, основавший знаменитую Троице-Сергиеву Лавру, ещё при жизни снискал славу «Игумена земли Русской». Однако в народной традиции этот день известен под более простым названием — Сергей Капустник. Почему же память святого неразрывно связана с этим овощем, и что категорически нельзя делать 8 октября, расскажет «Радио 1».
Сергей Капустник: история торжестваСергий Радонежский, родившийся в 1314 году, с юных лет избрал путь служения Богу. Он ушёл в глухие радонежские леса, где основал небольшую пустынь, ставшую впоследствии духовным сердцем Руси — Троице-Сергиевой лаврой. Церковь чтит его память в день преставления — 8 октября. На Руси к этой дате был приурочен важнейший обряд осенней страды — заготовка капусты на зиму. В этот день всей деревней начинали рубить, солить и квасить капусту, превращая необходимую хозяйственную заботу в весёлый и шумный праздник с песнями, шутками и угощениями. Так и родилось народное название — Сергей Капустник.
Что нельзя делать 8 октября: народные запретыЧтобы не навлечь на себя неприятности, наши предки строго соблюдали несколько правил. Под запретом — картофель. Считалось, что если приготовить в этот день любое блюдо из картошки (даже простую варёную), это может привести к денежным потерям и финансовым неурядицам. Остерегайтесь также старой курицы. Бульон из птицы, прожившей не один год, по поверью, мог «напустить» на того, кто его съест, хворь — особенно простуду или лихорадку.
Сергей Капустник — день радости и света. Грусть, обиды и пересуды в этот праздник считались особенно грешными, так как они, по поверью, притягивали болезни и неудачи на весь год вперёд. Святой Сергий всегда помогал страждущим, и в его день считалось большим грехом пройти мимо чужой беды. Любая, даже самая маленькая просьба, должна была найти отклик.
Что нужно делать: традиции и обрядыГлавные занятия этого дня были направлены на созидание, укрепление семьи и заботу о будущем. Солите капусту сообща. Это был самый важный ритуал дня, в котором участвовали все члены семьи, от мала до велика: дети чистили морковь и яблоки, старики их резали, а взрослые шинковали капусту. Считалось, что такой совместный труд не только обеспечивает вкусные запасы, но и скрепляет семью, принося в дом благополучие. В кадку для защиты от зла и болезней часто добавляли клюкву, бруснику и щепотку особой «четверговой» соли.
Пеките лепёшки на капустном листе. Первый испечённый пирожок или лепёшку не ели, а торжественно закапывали на той грядке, где росла капуста. Этот обряд должен был обеспечить богатый урожай на следующий год. 8 октября устройте девичьи посиделки. Для девушек на выданье этот день был одним из главных в году. Надев свои лучшие наряды, они собирались в одном доме, чтобы вместе рубить капусту, шутить, петь и веселиться. Эти посиделки были не просто работой, а настоящим смотром невест, где женихи могли присмотреть себе будущую жену.
Вечерняя баня была обязательным завершением дня. Смысл был не только в чистоте, но и в символическом «очищении»: нужно было смыть все тревоги, обиды и заботы, чтобы войти в зиму с чистым сердцем и светлой душой.
Погодные приметы на Сергия КапустникаЭтот день был важен и для народного календаря, по нему предсказывали погоду на зиму.
- Если выпал первый снег — он ляжет надолго.
- Если снег сухой и крупинками — жди хорошего урожая в следующем году.
- Ветер тоже был предсказателем: северный сулил холодную зиму, южный — тёплую, а западный — снежную.
- Если день стоял солнечный и ясный, такая погода должна была продержаться до конца октября.
- Появление у домов снегирей считалось верной приметой скорых и сильных снегопадов.