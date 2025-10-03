Подмосковный театр выступит на липецком фестивале

03 октября 2025, 10:18

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Театр «Чеховская студия» из подмосковного музея-заповедника «Мелихово» примет участие в фестивале «Липецкие театральные встречи», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.





Коллектив представит свой новый спектакль «Платонов» по пьесе Антона Чехова, которую он написал в 18 лет. Режиссер Рустем Фесак охарактеризовал главного героя как «русского Гамлета», решающего дилемму «быть или не быть». Пьесу впервые опубликовали только в 1923 году.



Жители Московской области смогут увидеть постановку 4 октября в музее-заповеднике «Мелихово». Фестиваль в Липецке продлится до 10 октября.



Вся подробная информация и билеты доступны на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово». 16+





