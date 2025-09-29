Козерогов ждет удача, а Водолеев финансовый успех: гороскоп для каждого знака зодиака с 29 сентября по 5 октября
В сфере карьеры поможет наблюдательность и свежий взгляд. Новизна и необычный подход решат давние вопросы. В любви надо с пониманием относиться друг к другу. Дружба и умение быть единомышленниками укрепит союз. В сфере здоровья важно теплее одеваться, не перемерзать. Желательно исключить холодные напитки и блюда.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала рекомендации каждому знаку зодиака.
Овну важно контролировать свои эмоции. Спокойствие, неторопливость и умиротворение благоприятны.
Тельцу надо заняться своим любимым делом. Выделенное время на хобби пройдёт с пользой и удовольствием.
Близнецы с радостью активно отдохнут. Им нужно накопить энергию и выспаться.
Раку нужно быть общительным и с удовольствием знакомиться. Он сможет показать себя с лучшей стороны.
Льву благоприятно провести время с семьей и близкими людьми. Родственные связи и доверительные отношения укрепятся.
Дева проявит свои способности и таланты. Ей хорошо себя выражать творчески и инициативно.
Весам поможет высокая самооценка и хорошее настроение. Им нужно быть позитивными.
Скорпиону надо пользоваться своими достижениями и полагаться на ранее достигнутые результаты и успехи.
Стрельцу поможет оптимизм и целеустремленность. Ему нужно прилагать усилия и не терять надежды.
Козерог может положиться на удачу. Он решит много задач и будет вдохновлен.
Водолей обрадуется улучшению финансового положения. Его ожидает прибыль.
Рыбы должны сосредоточиться на себе, своих чувствах и желаниях.
