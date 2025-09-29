Козерогов ждет удача, а Водолеев финансовый успех: гороскоп для каждого знака зодиака с 29 сентября по 5 октября

29 сентября 2025, 14:57

В сфере карьеры поможет наблюдательность и свежий взгляд. Новизна и необычный подход решат давние вопросы. В любви надо с пониманием относиться друг к другу. Дружба и умение быть единомышленниками укрепит союз. В сфере здоровья важно теплее одеваться, не перемерзать. Желательно исключить холодные напитки и блюда.