05 июня 2026, 11:05

Фото: iStock/ Ahmed bsr

Согласно народному календарю, 6 июня отмечается Симеонов день, более известный как Шиповников день. Такое название появилось потому, что именно к этой дате на Руси начиналось буйное цветение шиповника, которое наши предки считали магическим рубежом, отделяющим весну от жаркого лета. Православная церковь в это время чтит память преподобного Симеона Столпника, а также совершает празднования в честь блаженной Ксении Петербургской. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ gutaper

Традиции дня

Фото: iStock/ oleghz

Народные запреты

Запрещено сидеть или ложиться спать под кустом шиповника. Хотя дерево и священное, под ним в полдень, как считали крестьяне, обитают духи (навии), способные наслать порчу или болезни;

Хотя дерево и священное, под ним в полдень, как считали крестьяне, обитают духи (навии), способные наслать порчу или болезни; Нельзя плакать и грустить . 6 июня — день силы природы. Если заплачешь, то «затянет тоска до самой осени», и удача уйдет из дома;

. 6 июня — день силы природы. Если заплачешь, то «затянет тоска до самой осени», и удача уйдет из дома; Не стоит выбрасывать мусор вечером. Считалось, что вместе с ненужными вещами из дома уходят мир и покой;

Считалось, что вместе с ненужными вещами из дома уходят мир и покой; Вставать с левой ноги также не рекомендовалось. Сделав первый шаг левой ногой, можно «перейти дорогу» собственной удаче на весь день;

Сделав первый шаг левой ногой, можно «перейти дорогу» собственной удаче на весь день; Женщинам запрещалось работать с шерстью и пряжей. Наши предки верили, что это спутывает нити судьбы и приносит несчастья.

Приметы

Фото: iStock/ kurmyshov