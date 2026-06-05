День Симеона Столпника 6 июня: как обрести душевный покой, защитить дом от бед и призвать любовь, народные приметы
Согласно народному календарю, 6 июня отмечается Симеонов день, более известный как Шиповников день. Такое название появилось потому, что именно к этой дате на Руси начиналось буйное цветение шиповника, которое наши предки считали магическим рубежом, отделяющим весну от жаркого лета. Православная церковь в это время чтит память преподобного Симеона Столпника, а также совершает празднования в честь блаженной Ксении Петербургской. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЭтот день — удивительный сплав народного почитания природы и глубокого христианского подвига. Еще задолго до Крещения Руси славяне прославляли 6 июня как время торжества жизни. Шиповник (дикая роза) считался мощнейшим оберегом. В народе верили, что острые шипы способны отпугнуть злых духов, а цветы притягивают любовь. С принятием православия языческие традиции не ушли в прошлое, а обрели новых небесных покровителей. Центральное место в этот день занимает преподобный Симеон Столпник Дивногорец.
Этот святой родился в 521 году в Антиохии. История гласит, что он был вымолен у Бога после долгих слез матери. С детства Симеон стремился к Богу, а в 6 лет ушел в пустыню. Он прославился как основоположник «столпничества» на Дивной горе. Представьте себе: десятки лет он провел на каменной площадке (столпе), проводя время в строжайшей молитве и посте. За свои подвиги он получил от Господа дар прозорливости и исцеления. Он воскрешал мертвых и по молитве не давал оскудевать пшенице в голодные годы.
Умер святой в 596 году. Его жизнь стала символом духовной стойкости. Мощи святого хранятся в Сирии, а память о нём распространилась по всему христианскому миру. Верующие молятся Симеону об укреплении веры, избавлении от искушений и помощи в трудных жизненных обстоятельствах.
6 июня также отмечают день канонизации блаженной Ксении Петербургской. Она жила в XVIII веке в Санкт‑Петербурге и после смерти мужа раздала всё имущество бедным, приняв на себя подвиг юродства. Ксения помогала людям, молилась за них, утешала в скорбях. Её мощи находятся в часовне на Смоленском кладбище в Санкт‑Петербурге. К святой обращаются за помощью в семейных делах, исцелении недугов и защите от бед.
Традиции дняВ Симеонов день наши предки вставали затемно. Главным действующим лицом праздника был, конечно, шиповник. Растение это называли «свобориным» — то есть оберегающим, сильным. Дома 6 июня обязательно ставили букеты из цветущего шиповника. Люди верили, что острые шипы растения на окнах и дверях служили защитой от болезней и несчастий, а цветы приносили гармонию и согласие в семью.
Шиповник также считался источником душевного покоя. К нему приходили, чтобы найти утешение, пережить утрату или справиться с печалью, глубоким горем и разочарованием. Считалось, что, рассказав о своих переживаниях шиповнику, можно обрести облегчение. Приписывали «свобориному дереву» и различные целебные свойства: лепестками лечили раны, а мёд, сваренный на цветах, использовали для улучшения состава крови и борьбы с простудой.
Проводили в этот день и ритуалы по привлечению богатства. Хозяева доставали кошельки и мешочки с деньгами и клали их на подоконник на всю ночь. А для привлечения любви одинокие люди выходили к кустам шиповника и шепотом просили у них пару.
Народные запретыНесмотря на радость дня, предки были строги в запретах. Нарушить их — накликать беду.
- Запрещено сидеть или ложиться спать под кустом шиповника. Хотя дерево и священное, под ним в полдень, как считали крестьяне, обитают духи (навии), способные наслать порчу или болезни;
- Нельзя плакать и грустить. 6 июня — день силы природы. Если заплачешь, то «затянет тоска до самой осени», и удача уйдет из дома;
- Не стоит выбрасывать мусор вечером. Считалось, что вместе с ненужными вещами из дома уходят мир и покой;
- Вставать с левой ноги также не рекомендовалось. Сделав первый шаг левой ногой, можно «перейти дорогу» собственной удаче на весь день;
- Женщинам запрещалось работать с шерстью и пряжей. Наши предки верили, что это спутывает нити судьбы и приносит несчастья.
Приметы
- Если шиповник зацвел пышно — к сырой и дождливой осени, но будет много грибов;
- Июньские туманы 6 числа сулят урожайный год на огурцы и опята;
- К утру нет росы — жди сильного дождя во второй половине дня;
- Лягушки вечером громко квакают — завтра будет солнечно и жарко;
- Если на восходе солнце оставляет за собой светлый «хвост» (столб) — погода испортится и нагрянет буря;
- Пчелы сидят на акации — к ненастью, вьются над рябиной — к ясному дню.