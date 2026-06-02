Стало известно, когда снизятся цены на ягоды

Экономист Беляев: Цены на ягоды начнут снижаться в июле-августе
Цены на летние ягоды снизятся в несколько раз через один-два месяца, однако будут выше, чем в прошлом году. Процесс ценообразования раскрыл экономист Михаил Беляев.
По его словам, продавцы взвинчивают цену до максимума при появлении первых сезонных продуктов, поскольку спрос гарантирован. А вот снижают цены они неохотно, медленно и осторожно.
«В современном рынке цену назначают продавцы. Максимум прибыли они могут получить, просто повысив цены, без лишних хлопот. Это их задача — повышать цены для увеличения прибыли. Когда же они снизятся? Естественно, при насыщении рынка количеством товара», — отметил Беляев в разговоре с Life.ru.
Такая картина повторится из года в год со всеми ягодами. Сначала они стоят дорого, потом дешевеют, а затем исчезают до следующего сезона. Однако он подчеркнул, что в текущем году даже на пике сезона цены на летние ягоды будут выше прошлогодних примерно на 15%.