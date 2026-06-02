Международные акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти» пройдут в ночь с 21 на 22 июня
В ночь с 21 на 22 июня в большинстве городов России и за рубежом состоятся Международные акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти».
Организатором мероприятий выступает Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ». Цель акций — воспитание чувства патриотизма, формирование уважительного отношения к истории и сохранение памяти о трагических событиях и героических поступках времён Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
В рамках акции «Огненные картины войны» будут выполнены крупные огненные композиции, объединённые общей темой «Трагедии и Победы региона (или страны) в годы войны». В тот же день состоится традиционная акция «Свеча памяти», где жители соберутся на площадях и у воинских мемориалов, чтобы зажечь «свечи памяти» и затем возложить их к памятникам города.
Информацию о местах проведения акций в различных регионах можно найти на сайте волонтёрыпобеды.рф.
