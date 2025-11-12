12 ноября 2025, 15:35

Фото: iStock/ilozavr

Каждый год 13 ноября верующие чтят память святых Никодима и Спиридона Печерских. О том, какие приметы и поверья связаны с этой датой, читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что нельзя делать 13 ноября Народные приметы на 13 ноября

История праздника

Фото: iStock/Vera Tikhonova



Традиции дня

Фото: iStock/JackF



Что нельзя делать 13 ноября

Если в дверь постучится незнакомец, лучше не пускать его без особой нужды;

Давать кому-то деньги в долг или занимать самому опасно — легко потерять везение и нажитое добро;

Большие траты и ненужные покупки запрещены — это грозит финансовыми проблемами и нуждой;

Лучше избегать любых конфликтов и скандалов, ведь ссора в этот день притягивает неудачу и голодный год;

Важно сохранять покой и тишину в доме, чтобы угодить святым-покровителям семейного тепла и гармонии.

Народные приметы на 13 ноября