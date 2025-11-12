День Спиридона и Никодима 13 ноября: как избежать больших трат, скандалов и какие сны окажутся вещими, народные приметы
Каждый год 13 ноября верующие чтят память святых Никодима и Спиридона Печерских. О том, какие приметы и поверья связаны с этой датой, читайте в материале «Радио 1».
История праздника13 ноября Православная Церковь вспоминает двух известных печерских монахов — Спиридона и Никодима. Они жили в Киево-Печерской Лавре ещё в XII веке. Эти святые посвятили свою жизнь молитвам и трудам в монастырях, особенно славились своей работой в пекарнях.
Спиридон пришёл в монастырь в зрелом возрасте, уже опытным и глубоко верующим. Он занимался приготовлением хлеба, много молился и читал священные книги. Со временем стал известным целителем и мудрым наставником, к которому обращались за советом. Его товарищ, монах Никодим, тоже отличался строгими правилами жизни и любовью к молитве. Однажды ночью в пекарне случился пожар, но благодаря чуду, совершённому Спиридоном, огонь погас сам собой, не причинив вреда ни людям, ни храму. Сейчас мощи обоих святых покоятся в пещерах Лавры, куда приходят паломники со всей страны.
Традиции дняДля крестьян на Руси этот день означал конец осенним хлопотам. Первым делом заботились о курах — перетаскивали их в тёплые хлевы. Утром обязательно ходили в храм помолиться Спиридону и Никодиму, попросить защиты от невзгод и благополучия дома.
Ещё одним важным обычаем была праздничная трапеза. Готовили вкусные блюда из курочки: варили ароматную лапшу, пекли пироги-курники, тушили мясо с картошкой и капустой, делали котлетки и жаркое. Люди верили, что такая простая, но сытная еда принесет в дом богатство и уют на всю зиму. Северные жители отмечали праздник иначе: рыбаки собирались в поход на ловлю рыбы, который длился порой до самой весны. Сон, который снился на 13 ноября, считался вещим, он сбывался через две недели.
Что нельзя делать 13 ноябряНарод верил, что в день памяти Спиридона и Никодима нечистая сила становится активнее, поэтому важно соблюдать осторожность. Чтобы избежать проблем, люди следовали простым правилам:
- Если в дверь постучится незнакомец, лучше не пускать его без особой нужды;
- Давать кому-то деньги в долг или занимать самому опасно — легко потерять везение и нажитое добро;
- Большие траты и ненужные покупки запрещены — это грозит финансовыми проблемами и нуждой;
- Лучше избегать любых конфликтов и скандалов, ведь ссора в этот день притягивает неудачу и голодный год;
- Важно сохранять покой и тишину в доме, чтобы угодить святым-покровителям семейного тепла и гармонии.