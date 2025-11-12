Достижения.рф

День Спиридона и Никодима 13 ноября: как избежать больших трат, скандалов и какие сны окажутся вещими, народные приметы

Каждый год 13 ноября верующие чтят память святых Никодима и Спиридона Печерских. О том, какие приметы и поверья связаны с этой датой, читайте в материале «Радио 1».



История праздника

13 ноября Православная Церковь вспоминает двух известных печерских монахов — Спиридона и Никодима. Они жили в Киево-Печерской Лавре ещё в XII веке. Эти святые посвятили свою жизнь молитвам и трудам в монастырях, особенно славились своей работой в пекарнях.

Спиридон пришёл в монастырь в зрелом возрасте, уже опытным и глубоко верующим. Он занимался приготовлением хлеба, много молился и читал священные книги. Со временем стал известным целителем и мудрым наставником, к которому обращались за советом. Его товарищ, монах Никодим, тоже отличался строгими правилами жизни и любовью к молитве. Однажды ночью в пекарне случился пожар, но благодаря чуду, совершённому Спиридоном, огонь погас сам собой, не причинив вреда ни людям, ни храму. Сейчас мощи обоих святых покоятся в пещерах Лавры, куда приходят паломники со всей страны.

Традиции дня

Для крестьян на Руси этот день означал конец осенним хлопотам. Первым делом заботились о курах — перетаскивали их в тёплые хлевы. Утром обязательно ходили в храм помолиться Спиридону и Никодиму, попросить защиты от невзгод и благополучия дома.

Ещё одним важным обычаем была праздничная трапеза. Готовили вкусные блюда из курочки: варили ароматную лапшу, пекли пироги-курники, тушили мясо с картошкой и капустой, делали котлетки и жаркое. Люди верили, что такая простая, но сытная еда принесет в дом богатство и уют на всю зиму. Северные жители отмечали праздник иначе: рыбаки собирались в поход на ловлю рыбы, который длился порой до самой весны. Сон, который снился на 13 ноября, считался вещим, он сбывался через две недели.

Что нельзя делать 13 ноября

Народ верил, что в день памяти Спиридона и Никодима нечистая сила становится активнее, поэтому важно соблюдать осторожность. Чтобы избежать проблем, люди следовали простым правилам:

  • Если в дверь постучится незнакомец, лучше не пускать его без особой нужды;
  • Давать кому-то деньги в долг или занимать самому опасно — легко потерять везение и нажитое добро;
  • Большие траты и ненужные покупки запрещены — это грозит финансовыми проблемами и нуждой;
  • Лучше избегать любых конфликтов и скандалов, ведь ссора в этот день притягивает неудачу и голодный год;
  • Важно сохранять покой и тишину в доме, чтобы угодить святым-покровителям семейного тепла и гармонии.

Народные приметы на 13 ноября

Наши предки знали толк в приметах и внимательно прислушивались к природе 13 ноября. Например, если снегири вдруг начинали звонко щебетать, значит, впереди ждали сильные холода. Когда воробьи оживлённо чирикали утром, это предвещало скорое потепление. Ну а мелкая морось с самого утра предупреждала о долгой сырой погоде и ненастье.
