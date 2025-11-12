«Холодный фронт»: Синоптик рассказал, когда Москву накроет снегом

12 ноября 2025, 13:45

Синоптик Цыганков: в воскресенье в Москве выпадет снег

Фото: iStock/VvoeVale

Ноябрь пока радет москвичей и жителей области умеренными температурами. Какая погода ждет дальше? Стоит ли доставать зимнюю одежду?





Начальник Ситуационного Центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что, по многолетним данным, на сегодняшний день в Москве уже должно лежать 5 сантиметров снега.





«До субботы у нас дневные температуры +4, +6, а ночью +2. Ожидаются небольшие дождики. Холодный фронт будет проходить в субботу, в ночь на воскресенье будет проходить холодный фронт — это напомнит предзимний период с понижением температурой», — сказал он.

«Может быть, один-два сантиметра снега. Дальше вырастет давление, в центре города температура может доходить до +1. В понедельник снег растает. Но на целый месяц мы по градусам отстает, то есть очень тепло идем», — объяснил эксперт.