«Холодный фронт»: Синоптик рассказал, когда Москву накроет снегом
Синоптик Цыганков: в воскресенье в Москве выпадет снег
Ноябрь пока радет москвичей и жителей области умеренными температурами. Какая погода ждет дальше? Стоит ли доставать зимнюю одежду?
Начальник Ситуационного Центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что, по многолетним данным, на сегодняшний день в Москве уже должно лежать 5 сантиметров снега.
«До субботы у нас дневные температуры +4, +6, а ночью +2. Ожидаются небольшие дождики. Холодный фронт будет проходить в субботу, в ночь на воскресенье будет проходить холодный фронт — это напомнит предзимний период с понижением температурой», — сказал он.
По его словам, дождь перейдет в мокрый нег, и в воскресенье москвичи и жители области увидят временный снежный покров.
«Может быть, один-два сантиметра снега. Дальше вырастет давление, в центре города температура может доходить до +1. В понедельник снег растает. Но на целый месяц мы по градусам отстает, то есть очень тепло идем», — объяснил эксперт.