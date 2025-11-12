Достижения.рф

Россияне выбрали чтение триллеров как лучший способ цифрового детокса

Фото: iStock/AnnaStills

Большинство россиян считают чтение триллеров оптимальным способом «отключиться» от интернета и информационного потока. Такие результаты приводит исследование, проведённое «Читай город» совместно с Литрес.



По информации опроса, 76% респондентов ощущают усталость от постоянного потока информации, а 53% уже пробовали провести хотя бы одни сутки без интернета.

Как отмечает Telegram-канал «Кровавая барыня», главным занятием во время цифровой паузы стало чтение: каждый четвёртый сначала берётся за книгу или аудиокнигу, 15% посвящают время хобби, а 13% предпочитают общение с близкими. Более трети опрошенных заявили, что хотели бы провести такой день в одиночестве.

Половина россиян отметили, что лучше всего подходят объёмные тексты, требующие концентрации. Среди самых востребованных жанров оказались:

  • триллер — 28%
  • большие и сложные романы — 26%
  • лёгкие романтические истории — 24%
Нон-фикшн-редактор Литрес Елена Тарасова подчеркнула, что чтение одновременно держит в напряжении и помогает вернуть концентрацию. В отличие от коротких видео, литература не истощает эмоционально и способствует лучшему отдыху. При этом цифровой детокс не предполагает полного отказа от гаджетов: чтение и прослушивание книг в офлайн-формате дают информационную разгрузку и глубокое погружение в сюжет.

В целом отношение россиян к цифровому детоксу положительное: треть участников отметили чувство лёгкости, 26% — ясность мыслей, а почти 80% считают необходимым устраивать такие дни регулярно.
Иван Мусатов

