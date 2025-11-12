Россияне выбрали чтение триллеров как лучший способ цифрового детокса

12 ноября 2025, 10:44

Фото: iStock/AnnaStills

Большинство россиян считают чтение триллеров оптимальным способом «отключиться» от интернета и информационного потока. Такие результаты приводит исследование, проведённое «Читай город» совместно с Литрес.





По информации опроса, 76% респондентов ощущают усталость от постоянного потока информации, а 53% уже пробовали провести хотя бы одни сутки без интернета.



Как отмечает Telegram-канал «Кровавая барыня», главным занятием во время цифровой паузы стало чтение: каждый четвёртый сначала берётся за книгу или аудиокнигу, 15% посвящают время хобби, а 13% предпочитают общение с близкими. Более трети опрошенных заявили, что хотели бы провести такой день в одиночестве.



Половина россиян отметили, что лучше всего подходят объёмные тексты, требующие концентрации. Среди самых востребованных жанров оказались:

