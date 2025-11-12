Нутрициолог назвала простые советы, которые спасут организм от усталости

12 ноября 2025, 12:44

Нутрициолог Макарова: теплая ванная и травяные чаи помогут бороться с усталостью

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Как наладить сон, справиться со стрессом и при этом не отказывать себе в маленьких радостях?





Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» дала простые и действенные советы, которые помогут вырваться из порочного круга усталости.





«Нужно придерживаться принципа 80/20 в питании: 80% рациона — это натуральные полезные продукты, а 20% можно оставить для удовольствия. Это позволяет сохранить баланс без срывов», — сказала она.

«Квадратное дыхание»: вдох на 4 счета, задержка на 4 счета, выдох на 4 счета. Длинный выдох успокаивает нервную систему.

Теплая ванна с магниевой солью перед сном.

Травяные чаи (мелисса, ромашка).

Соблюдение режима: ложиться и вставать в одно и то же время, обеспечивая себе не менее 7 часов сна.

«Начинаем работать сначала со стрессом. Если снизим его уровень, то ситуация со сном будет гораздо лучше», — заключила специалист.