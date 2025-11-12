Нутрициолог назвала простые советы, которые спасут организм от усталости
Нутрициолог Макарова: теплая ванная и травяные чаи помогут бороться с усталостью
Как наладить сон, справиться со стрессом и при этом не отказывать себе в маленьких радостях?
Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» дала простые и действенные советы, которые помогут вырваться из порочного круга усталости.
«Нужно придерживаться принципа 80/20 в питании: 80% рациона — это натуральные полезные продукты, а 20% можно оставить для удовольствия. Это позволяет сохранить баланс без срывов», — сказала она.
Для борьбы со стрессом и бессонницей эксперт тоже дала несколько рекомендаций:
- «Квадратное дыхание»: вдох на 4 счета, задержка на 4 счета, выдох на 4 счета. Длинный выдох успокаивает нервную систему.
- Теплая ванна с магниевой солью перед сном.
- Травяные чаи (мелисса, ромашка).
- Соблюдение режима: ложиться и вставать в одно и то же время, обеспечивая себе не менее 7 часов сна.
«Начинаем работать сначала со стрессом. Если снизим его уровень, то ситуация со сном будет гораздо лучше», — заключила специалист.