09 февраля 2026, 11:34

Фото: iStock/Djordje Krstic

День святого Валентина, или просто Валентинов день, известен во многих странах как праздник влюбленных и считается самым романтичным днем в году. По одной из версий, этот праздник появился благодаря истории о мученике Валентине, который жил в ранние времена христианства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Когда День святого Валентина История Дня святого Валентина Традиции Дня святого Валентина Интересные факты Что еще отмечают 14 февраля

Когда День святого Валентина

Фото: iStock/kieferpix

История Дня святого Валентина

Фото: iStock/Lacheev

Традиции Дня святого Валентина

Интересные факты

День святого Валентина получил свое название благодаря двум святым — римскому священнику Валентину и Валентину Интерамнскому;

Римско-католическая церковь признает Валентина святым, но в 1969 году его исключили из официального календаря, так как не осталось достоверной информации о его жизни;

Валентинки дарят не только романтическим партнерам, но и друзьям, родственникам и коллегам. В США среди школьников популярно обмениваться валентинками, часто их делают своими руками;

По опросам Superjob, интерес россиян к Дню святого Валентина снижается. В 2007 году праздник отмечали половина жителей страны, а к 2023 году этот показатель упал до 13%.

Что еще отмечают 14 февраля