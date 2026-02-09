День святого Валентина: почему самый романтичный праздник в году когда-то был под запретом в РФ, традиции и интересные факты
День святого Валентина, или просто Валентинов день, известен во многих странах как праздник влюбленных и считается самым романтичным днем в году. По одной из версий, этот праздник появился благодаря истории о мученике Валентине, который жил в ранние времена христианства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Когда День святого ВалентинаДень святого Валентина отмечают 14 февраля каждый год. В 2026 году этот день выпадает на субботу. В России праздник влюбленных стал популярным в 90-х годах. Однако в 2008 году появился новый — День семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля. Он связан с памятью святых Петра и Февронии, покровителей семейного счастья.
История Дня святого ВалентинаВ христианстве существует несколько мучеников с именем Валентин, но большинство ученых утверждают, что праздник получил название в честь римского священника. Есть также версия, что речь идет о епископе из Интерамны, ныне известном как город Терни в Умбрии. Согласно популярной легенде, римский император Клавдий II Готский (правил с 268 по 270 год) запретил заключение католических браков. Он считал, что молодые люди более полезны на войне без отвлекающих факторов, таких как семья. Однако священник Валентин ослушался императора и тайно венчал влюбленных. Когда об этом стало известно, его арестовали, и 14 февраля, предположительно в 270 году, казнили.
Существует еще несколько версий о святом Валентине. Одна из них гласит, что перед казнью он написал дочери тюремщика письмо, ставшее прообразом современных валентинок, подписав его «от твоего Валентина». В другой истории говорится, что он исцелил девушку от слепоты. Истинное происхождение праздника остается загадкой. В XVIII веке появилась версия о том, что День святого Валентина — это переосмысленный древнеримский фестиваль Луперкалии, который отмечали в середине февраля. Этот праздник был посвящен весне и включал обряды плодородия и выбор пар для мужчин и женщин через жребий.
В конце V века папа римский Геласий I запретил Луперкалии, и после этого якобы появился День святого Валентина. Однако современные исследователи уверены, что между этим нет связи, а романтическое представление о Дне святого Валентина сформировалось гораздо позже. Ученые из Университета Северной Каролины утверждают, что первым связал этот день с любовью английский поэт XIV века Джеффри Чосер. Он известен своими «Кентерберийскими рассказами», но также написал поэму «Птичий парламент», где птицы, чтобы найти себе пару. После выхода этого произведения начали появляться первые любовные письма, приуроченные к празднику.
Традиции Дня святого ВалентинаДень святого Валентина отмечают во многих странах, включая США, Великобританию, Канаду и Австралию. Праздник популярен и в Аргентине, Франции, Южной Корее. На Филиппинах 14 февраля — день массовых свадеб, когда пары объединяются в торжественных церемониях. Основная традиция — дарение валентинок. Эти открытки появились около 1500-х годов, а к XVIII веку их начали печатать. В США они стали популярными в середине XIX века, когда доступная почта позволила многим обмениваться ими. На открытках часто изображают Купидона, сердца и птиц. Сегодня валентинки — самые продаваемые открытки в мире. В 2020 году в США планировали потратить на них $1,3 миллиарда.
Традиционные подарки в этот день включают конфеты и цветы. Красные розы символизируют любовь. В 2022 году американцы собирались потратить на День святого Валентина $23,9 миллиарда. Однако праздник вызывает споры. Некоторые считают его чисто коммерческим. В России отношение к нему неоднозначное. Некоторые считают его противоречащим русской культуре. В Белгородской области даже вводили запреты на празднование 14 февраля.
Интересные факты
- День святого Валентина получил свое название благодаря двум святым — римскому священнику Валентину и Валентину Интерамнскому;
- Римско-католическая церковь признает Валентина святым, но в 1969 году его исключили из официального календаря, так как не осталось достоверной информации о его жизни;
- Валентинки дарят не только романтическим партнерам, но и друзьям, родственникам и коллегам. В США среди школьников популярно обмениваться валентинками, часто их делают своими руками;
- По опросам Superjob, интерес россиян к Дню святого Валентина снижается. В 2007 году праздник отмечали половина жителей страны, а к 2023 году этот показатель упал до 13%.
Что еще отмечают 14 февраля14 февраля в России отмечают День памяти святого мученика Трифона. Он родился в III веке на территории современной Турции, прославился своими чудесами — мужчина мог изгонять бесов и исцелять людей. Трифон никогда не просил за свои деяния ничего, кроме веры в Иисуса Христа. Время правления императора Деция стало для него тяжелым. Около 250 года власти посчитали его опасным для общества, так как он активно распространял христианство. Святого жестоко пытали, но он стойко переносил все мучения. В итоге его приговорили к смертной казни.
В народном календаре 14 февраля называют Трифоновым днем или Трифоном-мышегоном. На следующий день, 15 февраля, празднуют Сретение Господне, поэтому этот день считается кануном другого важного события. В прошлом существовал обычай, связанный с защитой запасов от мышей, которые к этому времени начинали голодать. Чтобы уберечь зерно, люди проводили ритуалы: поджигали колоски и разбрасывали пепел.