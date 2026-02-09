Стало известно о новой схеме мошенничества с записью на диспансеризацию

09 февраля 2026, 10:43

Мошенники используют запись на диспансеризацию для получения персональных данных

Фото: Istock/NanoStockk

Мошенники начали использовать новый способ обмана, который связан с записью на диспансеризацию. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.