Стало известно о новой схеме мошенничества с записью на диспансеризацию
Мошенники начали использовать новый способ обмана, который связан с записью на диспансеризацию. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
Злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками медицинских учреждений. Они сообщают, что человеку необходимо срочно встать в электронную очередь на плановый осмотр.
Чтобы оформить запись, мошенники просят владельца телефона немедленно продиктовать паспортные данные и код из SMS. Если потенциальная жертва предлагает самостоятельно обратиться в поликлинику или записаться через официальный портал, преступники игнорируют эти слова.
Они продолжают настаивать на немедленных действиях по телефону. Эксперты агентства отмечают, что таким образом аферисты получают доступ к конфиденциальной информации, которую затем используют для хищения денег.
Читайте также: