В московском жк более 10 часов работает пожарная сигнализация

09 февраля 2026, 10:24

Фото: iStock/Lazy_Bear

Пожарная сигнализация более десяти часов непрерывно звучит в жилом доме на Малой Тульской улице в Москве. Из-за громкого сигнала жители 24-этажного здания провели ночь без сна и пытаются добиться реакции от управляющей компании.