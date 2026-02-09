В московском жк более 10 часов работает пожарная сигнализация
Пожарная сигнализация более десяти часов непрерывно звучит в жилом доме на Малой Тульской улице в Москве. Из-за громкого сигнала жители 24-этажного здания провели ночь без сна и пытаются добиться реакции от управляющей компании.
По словам жильцов дома 55к1, система оповещения сработала вечером 8 февраля и продолжает работать до сих пор. Ночью люди несколько раз звонили в управляющую компанию, однако, как утверждают очевидцы, ответа на обращения не последовало.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», после звонка в круглосуточную диспетчерскую в дом направили электрика. Специалист около трёх часов пытался отключить оборудование, но в итоге сообщил, что не разбирается в установленной аппаратуре, и посоветовал дождаться утра. Жильцам пообещали прислать другого мастера, знакомого с системой.
Громкий звук стал серьёзной проблемой для семей с детьми. Одна из жительниц рассказала, что не смогла сомкнуть глаз, а её ребёнок уснул лишь под утро. В диспетчерской, по её словам, предупредили, что сигнал может продолжаться до приезда специалиста.
Жильцы отмечают, что подобные сбои происходят не впервые. Ранее сигнализация уже включалась без видимых причин и могла работать от трёх до пяти часов подряд. Последний похожий случай произошёл 1 февраля, однако тогда проблему удалось устранить быстрее.
