«Цель благая»: В Новосибирске оценили идею возложить на учителей мониторинг соцсетей школьников

09 февраля 2026, 10:53

В Новосибирске призвали доплачивать учителям за мониторинг соцсетей школьников

Фото: iStock/Drazen Zigic

Учителям необходимо повысить зарплату за мониторинг соцсетей школьников. Так считает лидер «Союза отцов» Новосибирской области Сергей Майоров.





Ранее «Радио 1» сообщало, что в России обсуждают инициативу обязать педагогов отслеживать школьные чаты, Telegram-каналы и страницы учеников в соцсетях, чтобы вовремя выявлять деструктивный контент. Пилотный проект уже запустили в Татарстане, где родителей как минимум в трех школах попросили передать сведения об аккаунтах детей — номера телефонов и ссылки на профили в соцсетях.





«Цель благая, но главное, как её воплотить. Где взять учителю эти часы, в сутках их 24, а нагрузка у многих уже сейчас немаленькая, люди работают на двух-трёх классах», — прокомментировал инициативу в разговоре с Om1 Новосибирск Майоров.

«Ждём, как этот эксперимент пройдёт. И нужно добавить, что родители тоже должны в этом участвовать, не перекладывать всё на школу», — заключил лидер «Союза отцов».