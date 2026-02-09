«Цель благая»: В Новосибирске оценили идею возложить на учителей мониторинг соцсетей школьников
В Новосибирске призвали доплачивать учителям за мониторинг соцсетей школьников
Учителям необходимо повысить зарплату за мониторинг соцсетей школьников. Так считает лидер «Союза отцов» Новосибирской области Сергей Майоров.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в России обсуждают инициативу обязать педагогов отслеживать школьные чаты, Telegram-каналы и страницы учеников в соцсетях, чтобы вовремя выявлять деструктивный контент. Пилотный проект уже запустили в Татарстане, где родителей как минимум в трех школах попросили передать сведения об аккаунтах детей — номера телефонов и ссылки на профили в соцсетях.
«Цель благая, но главное, как её воплотить. Где взять учителю эти часы, в сутках их 24, а нагрузка у многих уже сейчас немаленькая, люди работают на двух-трёх классах», — прокомментировал инициативу в разговоре с Om1 Новосибирск Майоров.
Он считает, что для успешной реализации необходимо решить вопросы рабочего времени учителей, доплаты им за новые задачи, а также определения четких инструкций. В противном случае «мониторинг рискует стать пустой бюрократической повинностью».
«Ждём, как этот эксперимент пройдёт. И нужно добавить, что родители тоже должны в этом участвовать, не перекладывать всё на школу», — заключил лидер «Союза отцов».