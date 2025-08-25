Достижения.рф

День Тихона Страстного 26 августа: почему в этот день нельзя доедать за детьми и вспоминать прошлое, народные приметы

Фото: istockphoto / Piotr Krzeslak

26 августа православные верующие вспоминают святого Тихона Задонского, а в народном календаре этот день получил название Тихон Страстной. Наши предки связывали его с завершением летних работ, подготовкой к зиме и особыми обрядами защиты от бед и болезней. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».



Традиции и обычаи

В этот день крестьяне завершали полевые работы и занимались заготовками на зиму. Считалось, что трудолюбие принесёт семье достаток и благополучие в холодные месяцы. Особое внимание уделяли дому: проводили генеральную уборку, окуривали жилище травами, раскладывали полынь по углам и вешали чертополох у дверей, чтобы защититься от нечистой силы.

Почитание усопших


Одной из традиций было поминовение умерших. Люди посещали кладбища, приводили в порядок могилы. Вечером семья собиралась за общим столом, оставляя одно место свободным — для душ предков.

Молитвы и обереги


Верующие молились святому Тихону Задонскому и иконе Божией Матери «Страстная», прося защиты от пожаров, болезней, пьянства и бед. В некоторых местах обходили дом с иконами, чтобы оградить семью от несчастий.

Обряды для здоровья и любви


Считалось, что в этот день можно «сдуть» болезни: человек тёр больное место, поднимал руки к небу и дул на ладони — верили, что птицы унесут недуг. Незамужние девушки, переживавшие из-за безответной любви, проводили отворот: к яблоне привязывали еловую ветку, чтобы избавиться от тягостных чувств.

Что можно делать 26 августа

  • прощать обиды и просить прощения самим;
  • посещать могилы родных, но уходить не оборачиваясь;
  • очищать дом травами;
  • заниматься заготовками на зиму и уборкой.
Предки верили: примирение в этот день приносит мир и душевное равновесие, а ссоры оборачиваются бедами.

Что запрещено на Тихона Страстного

С 26 августа продолжается Успенский пост, поэтому под строгим запретом мясо, рыба, яйца, молочные продукты и алкоголь.

Также действовали и другие ограничения:
  • нельзя принимать в дар белые полотенца — это считалось дурной приметой;
  • холостым и незамужним не рекомендовалось спать на двух подушках, чтобы не накликать одиночество;
  • не следовало доедать за детьми, чтобы не «забрать» их удачу;
  • нельзя ругаться и сквернословить — это привлекало беды;
  • запрещалось предаваться мрачным воспоминаниям, чтобы не перенести несчастья в настоящее.

Народные приметы о погоде

Наши предки внимательно наблюдали за природой в этот день и делали прогнозы на осень и зиму:
  • сильный дождь — к снежной зиме;
  • туман в лесу — к урожаю грибов;
  • безветрие — через три дня будут штормы
  • ;жёлтые листья на берёзе — к скорым заморозкам;
  • жаркий день — зима будет холодной;ненастная погода — к мягкой зиме;
  • громкое кваканье лягушек — к возвращению жары;
  • дымка на луне — к непогоде;
  • уханье сов — к перемене погоды.

Дайана Хусинова

