Фото: istockphoto / Piotr Krzeslak

26 августа православные верующие вспоминают святого Тихона Задонского, а в народном календаре этот день получил название Тихон Страстной. Наши предки связывали его с завершением летних работ, подготовкой к зиме и особыми обрядами защиты от бед и болезней. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».







Традиции и обычаи

Почитание усопших

Молитвы и обереги

Обряды для здоровья и любви

Что можно делать 26 августа

прощать обиды и просить прощения самим;

посещать могилы родных, но уходить не оборачиваясь;

очищать дом травами;

заниматься заготовками на зиму и уборкой.

Что запрещено на Тихона Страстного

нельзя принимать в дар белые полотенца — это считалось дурной приметой;

холостым и незамужним не рекомендовалось спать на двух подушках, чтобы не накликать одиночество;

не следовало доедать за детьми, чтобы не «забрать» их удачу;

нельзя ругаться и сквернословить — это привлекало беды;

запрещалось предаваться мрачным воспоминаниям, чтобы не перенести несчастья в настоящее.

Народные приметы о погоде