День Тихона Страстного 26 августа: почему в этот день нельзя доедать за детьми и вспоминать прошлое, народные приметы
26 августа православные верующие вспоминают святого Тихона Задонского, а в народном календаре этот день получил название Тихон Страстной. Наши предки связывали его с завершением летних работ, подготовкой к зиме и особыми обрядами защиты от бед и болезней. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».
Традиции и обычаиВ этот день крестьяне завершали полевые работы и занимались заготовками на зиму. Считалось, что трудолюбие принесёт семье достаток и благополучие в холодные месяцы. Особое внимание уделяли дому: проводили генеральную уборку, окуривали жилище травами, раскладывали полынь по углам и вешали чертополох у дверей, чтобы защититься от нечистой силы.
Почитание усопших
Одной из традиций было поминовение умерших. Люди посещали кладбища, приводили в порядок могилы. Вечером семья собиралась за общим столом, оставляя одно место свободным — для душ предков.
Молитвы и обереги
Верующие молились святому Тихону Задонскому и иконе Божией Матери «Страстная», прося защиты от пожаров, болезней, пьянства и бед. В некоторых местах обходили дом с иконами, чтобы оградить семью от несчастий.
Обряды для здоровья и любви
Считалось, что в этот день можно «сдуть» болезни: человек тёр больное место, поднимал руки к небу и дул на ладони — верили, что птицы унесут недуг. Незамужние девушки, переживавшие из-за безответной любви, проводили отворот: к яблоне привязывали еловую ветку, чтобы избавиться от тягостных чувств.
Что можно делать 26 августа
- прощать обиды и просить прощения самим;
- посещать могилы родных, но уходить не оборачиваясь;
- очищать дом травами;
- заниматься заготовками на зиму и уборкой.
Что запрещено на Тихона СтрастногоС 26 августа продолжается Успенский пост, поэтому под строгим запретом мясо, рыба, яйца, молочные продукты и алкоголь.
Также действовали и другие ограничения:
- нельзя принимать в дар белые полотенца — это считалось дурной приметой;
- холостым и незамужним не рекомендовалось спать на двух подушках, чтобы не накликать одиночество;
- не следовало доедать за детьми, чтобы не «забрать» их удачу;
- нельзя ругаться и сквернословить — это привлекало беды;
- запрещалось предаваться мрачным воспоминаниям, чтобы не перенести несчастья в настоящее.
Народные приметы о погодеНаши предки внимательно наблюдали за природой в этот день и делали прогнозы на осень и зиму:
- сильный дождь — к снежной зиме;
- туман в лесу — к урожаю грибов;
- безветрие — через три дня будут штормы
- ;жёлтые листья на берёзе — к скорым заморозкам;
- жаркий день — зима будет холодной;ненастная погода — к мягкой зиме;
- громкое кваканье лягушек — к возвращению жары;
- дымка на луне — к непогоде;
- уханье сов — к перемене погоды.